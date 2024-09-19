“中非合作论坛是深化非中合作的重要平台。通过这一平台，中国展现了对促进非洲发展的坚定承诺，为进一步深化马达加斯加与中国的友好合作带来更多机遇。”来华出席2024年中非合作论坛北京峰会期间，马达加斯加总统拉乔利纳接受记者采访表示，中国对非合作一直秉持真实亲诚理念和正确义利观，通过一个个具体实在的合作项目，为包括马达加斯加在内的非洲国家发展作出重要贡献。

拉乔利纳表示，中非合作论坛提供了探索非中合作更多可能性的机会，马达加斯加希望同中国加强在工业化、农业现代化及科技领域的交流与合作，促进马达加斯加经济多元化发展。

“深化非中合作将促进非洲大陆一体化进程与现代化建设，有助于加快马达加斯加经济转型和可持续发展，切实增进人民福祉。”拉乔利纳感谢中国在相关技术和经验等方面提供的支持。他表示，得益于中国的帮助，马达加斯加实现了杂交水稻技术升级。马达加斯加希望借鉴中国成功经验，通过深化对华合作，促进国家发展振兴，实现马达加斯加人民对推进农业现代化和工业化的梦想。

马达加斯加是最早与中国签订“一带一路”合作文件的非洲国家之一。拉乔利纳指出，马中共建“一带一路”合作取得丰硕成果，双方实施一系列基础设施建设项目，为当地经济社会发展和民生改善提供重要支撑。“马中在重大全球性议题上加强沟通协调，还通过丰富多样的人文交流拉紧人民之间的纽带。”拉乔利纳说，马达加斯加将继续加强本国发展战略同共建“一带一路”倡议对接，拓展两国农业现代化、可再生能源、数字经济等领域的合作。“期待两国通过更密切的合作实现共同发展繁荣。”

拉乔利纳表示，加强南南合作在当前变乱交织的国际背景下尤为重要。“中国在推动南南合作方面发挥了重要作用。非中合作的实践证明，建立在相互尊重和共同利益基础上的伙伴关系能够为各方带来有益的成果，不仅能为经济发展带来裨益，也能推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”

在本次峰会开幕式上，习近平主席提议，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。“中国一直是马达加斯加的战略伙伴。”拉乔利纳表示，真诚友好、相互尊重、相互信任、相互支持是马中两国关系的重要特点。“马达加斯加与中国之间的关系牢固且充满希望。通过继续携手努力，我们一定能够实现更大发展，共同为建设更加繁荣的世界作出贡献。”拉乔利纳说。

（本报记者邹松、刘玲玲、龚鸣，人民网记者刘以爽、孙鸿宇）

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 03 版）

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