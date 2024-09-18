新华社北京9月18日电（记者温馨）外交部发言人林剑18日在回答有关美国对台军售的提问时表示，中方强烈谴责、坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方采取坚决反制措施，已宣布将对9家美国军工企业实施制裁。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，9月17日，美国国防部国防安全合作局发布声明称，美国务院已批准一项总额约2.28亿美元的对台军售，包括飞机和相关设备的返还、维修、重新装运服务等。中方对此有何评论？

林剑说，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重侵犯中国主权和安全利益，损害中美关系和台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出错误信号。中方强烈谴责、坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方采取坚决反制措施，已宣布将对9家美国军工企业实施制裁。

林剑说，美方持续武装台湾，为赖清德和民进党当局顽固推行“台独”、挑衅一个中国原则撑腰打气。这一事实再次证明，当前台海和平稳定面临的最大威胁、对台海现状的最大破坏，就是“台独”势力分裂活动和以美国为首的外部势力对其纵容支持。必须指出，民进党当局妄图“以武谋独”，美国执意“以武助独”，必将引火烧身，自食恶果，只会以失败告终。

林剑说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。任何人都不要低估中方反对“台独”、捍卫国家主权和领土完整的坚定意志和强大能力。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，立即停止武装台湾的危险趋势，停止纵容支持“台独”，停止破坏台海和平稳定。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。

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