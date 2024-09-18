人民网阿布贾9月17日电 （记者姜宣）16日，驻拉各斯总领馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。严宇清总领事、尼日利亚众议院尼中关系委员会主席贾法鲁·雅库布、拉各斯州副州长哈姆扎特、奥贡州副州长诺伊莫特出席并致辞，科吉州州长奥杜杜、埃努古州州长姆巴、阿南布拉州州长索卢多、拉各斯州议长奥巴萨等派代表出席并致辞，十字河州州长奥图、阿比亚州州长奥蒂、拉各斯州务卿萨鲁-亨迪因发来祝贺视频。尼各界友人、外国领事机构代表及华侨华人、中资机构和孔子学院代表600余人出席。

招待会现场。驻拉各斯总领馆供图

严宇清指出，2024年中非合作论坛北京峰会刚刚胜利闭幕。这是中国今年最大的一场主场外交。峰会聚焦中非全方位合作，发出“全球南方”奋发向前的时代强音，必将推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

贾法鲁在致辞中热烈祝贺中华人民共和国成立75周年、尼日利亚独立64周年及两国建交53周年，并表示，2024年中非合作论坛北京峰会的成功召开加强了中非之间的联系，将有利促进中非全方位合作，希望中尼持续深化合作，增进相互理解，共创美好未来，愿中尼友谊之树长青。

哈姆扎特表示，尼日利亚可学习借鉴中国经验、中国方案、中国智慧，开创中尼合作新领域。哈赞赏并感谢在尼中国同胞多年来为当地经济社会发展作出的突出贡献。希望两国继续巩固深化传统友谊，欢迎更多中国企业到尼投资创业，发挥辐射带动作用，实现共同发展。

诺伊莫特在致辞中表示，中国在过去75年间走过辉煌历程，逐步发展成为技术、创新和经济实力的全球领导者。中国取得的瞩目成就，源自于中国领导人和中国人民坚韧不拔、远见卓识和辛勤工作。奥贡州将一如既往致力于发展尼中关系，继续探索农业、制造业和技术领域合作，期待两国在共同理念基础上为两国人民的共同利益不懈努力。

科吉州州长奥杜杜代表、埃努古州州长姆巴代表、阿南布拉州州长索卢多代表、拉各斯州议长奥巴萨代表及十字河州州长奥图、阿比亚州州长奥蒂、拉各斯州务卿萨鲁-亨迪因在致辞中热烈庆祝中华人民共和国成立75周年，表示将在中尼全面战略伙伴关系引领下，持续推动两国地方交往、经贸合作、人文交流，共同开启中尼合作新篇章。

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