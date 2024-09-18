人民网伦敦9月16日电 （记者许立群、邢雪）2025春夏伦敦时装周于9月12—17日在伦敦举行，中国元素与品牌深度参与，促进东西方时尚交流与跨境贸易往来。

时值伦敦时装周40周年，9月12日，伦敦时装周国际大使、中国模特胡兵策划特别秀“HU BING SELECTS”，作为本届伦敦时装周的首秀，该活动首次通过“胡兵甄选”平台，将中国时尚的独特魅力推向国际舞台。据介绍，该平台致力于搭建中外时尚桥梁，推动中国时尚走向世界，让世界见证中国时尚的创新与活力。当晚，中国驻伦敦大使馆代表及来自中英两国文艺时尚界、全球各地的设计师、国内外媒体及时尚爱好者出席了活动。

9月14日，中国羽绒服品牌波司登在伦敦时装周期间发布了其全新“叠变”系列，并在其伦敦旗舰店举办了发布会。据介绍，伦敦是波司登展示其创新设计的重要国际平台。波司登自2020年2月首次亮相伦敦时装周以来，相继参与多届纽约和米兰时装周，随之逐渐奠定了其国际时尚领域的独特地位。波司登英国公司总经理王晓在发布会上表示：“功能性时尚是波司登2024年秋季系列的核心理念，我们在产品多功能性方面的努力体现了波司登在创新与细节上的不懈追求，力求为客户提供最佳的体验。”

9月15日，京东服饰携手HAZZYS哈吉斯、Ellassay歌力思、Marisfrolg玛丝菲尔、Pure Tea茶愫等品牌，共同亮相伦敦时装周。据介绍，京东服饰与英国时装协会达成合作，成为伦敦时装周亚洲官方线上零售合作伙伴。伦敦时装周方面表示，现代时装周不仅仅是时装秀，更是了解消费者，推动零售商联系和商业往来的重要途径。英国时装协会首席执行官卡洛琳·拉什表示：“此次合作为新兴设计师和品牌提供了一个平台，促进了跨境合作的顺畅以及英国和中国市场的持续合作。”

伦敦时装周与纽约时装周、巴黎时装周和米兰时装周一起并称为“四大时装周”。伦敦时装周为更多的时尚新锐设计师提供了展示自己的平台，发展至今已经成为以活力、创意与魅力为特色的时装周，被广大年轻人和时尚达人关注追捧。

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