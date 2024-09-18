人民网约翰内斯堡9月16日电 （记者邹松）由博茨瓦纳华人慈善基金会主办的博茨瓦纳华人中秋庙会15日在博茨瓦纳首都哈博罗内市隆重举行。驻博茨瓦纳大使范勇出席，哈博罗内市长亚伯拉罕及政府官员、华侨华人和当地民众近900人参加。

范勇在致辞中首先向来宾们致以中秋节日问候。他指出，此次中秋庙会将成为中博文化交流的新平台，进一步增进两国文化交融互鉴、人民相知相亲的传统友谊。范勇重点宣介了中非合作论坛北京峰会有关情况和成果举措，希望双方以明年建交50周年为契机，加强协调配合，落实好两国元首共识和峰会成果，更好造福两国人民，共同书写两国战略伙伴关系的美好未来。

旅博侨界设立的美食摊位成为活动亮点，传统月饼、中式小吃和烤串等地道中国美食吸引了大量博茨瓦纳民众前来品尝。现场还有手工艺品摊位展示了中国传统工艺品和书画作品，吸引了众多观众驻足欣赏和购买。志愿者们身着中国少数民族的传统服饰，向观众介绍中国的节日风俗和文化背景，进一步拉近了中博两国民众之间的距离。同时，中国援博医疗队还在活动期间提供了免费义诊服务，吸引了众多当地民众前来咨询。