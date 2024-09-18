人民网华沙9月17日电 （记者禹丽敏）日前由中国驻罗马尼亚使馆、罗马尼亚文化部主办，布加勒斯特中国文化中心、贵州省文化和旅游厅承办的“天涯共此时·天籁贵州”中秋音乐会在布加勒斯特国家剧院成功举办。中罗各界代表等500多人出席。

歌曲《月下情歌》。傅永山摄

贵州省歌舞剧院、贵州省花灯剧院的民乐歌唱家及演奏家们联袂为在场嘉宾献上了《彩云追月》《茉莉花》《二泉映月》《春江花月夜》等传统名曲和极具苗族特色的民族音乐。贵州民乐演奏家用板胡拉奏罗马尼亚民间乐曲《云雀》，将云雀的自由、欢乐和无拘无束表现得淋漓尽致，赢得现场观众连连叫好鼓掌。中国青年歌唱家苏磊与罗马尼亚著名女高音歌唱家费利西亚·菲利普倾情演唱著名罗马尼亚民歌《摩尔多瓦的玫瑰》，将整场音乐会推向高潮。最后，贵州歌唱家与罗马尼亚奥托佩尼文化中心儿童合唱团共同演绎耳熟能详的中文歌曲《但愿人长久》，演员们手拉着手，在芦笙吹奏的敬酒歌中走向观众席，为幸运观众送出来自贵州的礼物，欢乐的氛围感染了现场的每一位嘉宾。

中罗歌唱家合唱《摩尔多瓦的玫瑰》。傅永山摄

活动现场还精心准备了“月满山海·乐在贵州”中秋文化体验活动，包括月饼品尝，蜡染、苗绣、苗银制作技艺，贵州民族乐器展示等。“山地公园省·多彩贵州风”主题摄影图片展吸引众多嘉宾驻足欣赏。

罗马尼亚汉学家宝拉表示：“中国艺术家们所营造的氛围十分完美，不仅让我感到放松和愉悦，也感染了全场观众。”

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