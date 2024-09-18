人民网雅加达9月17日电 （记者李培松、曹师韵）9月15日，正在印度尼西亚首都雅加达参加2024年世界闽南文化节的工艺美术大师和茶艺大师们向印尼阿拉扎大学孔子学院捐赠了10件精美的手工艺术品，为2024年世界闽南文化节增添了浓墨重彩的一笔。

工艺大师们向阿拉扎大学孔子学院捐赠手工艺术品。阿拉扎大学孔子学院供图

这些作品出自福建省泉州市的数位艺术大师之手，涵盖工艺美术和茶艺等多个领域，在文化节上深受印尼民众喜爱，包括中国工艺美术大师王经民制作的《陶瓷龙杯》，全国技术能手郑雄彭制作的《万象壶》，非遗传承人张秋霞的影雕作品《惠女风情》，非遗传承人方碧双创作的永春纸织画《千里江山图》，中国雕刻艺术大师黄清辉雕刻的掌中木偶头—《关公》，非遗传承人陈燕青编织的创意藤编作品《落落大方》，非遗传承人陈两固捐赠的乌龙茶《野实》，非遗传承人林水田捐赠的安溪铁观音“问源”茶叶，蟳埔簪花围代表庄群、黄芳芳捐赠的簪花饰品以及彬达香文化创意园运营总监曾少芳代表企业捐赠的乌沉香和香道器具，全面展现了泉州传统技艺的独特魅力与文化底蕴。在参展各界人士的见证下，这些作品被正式捐赠给印尼阿拉扎大学孔子学院，用于今后的教学和文化交流活动。

2024闽南文化节开幕式暨文艺演出现场。阿拉扎大学孔子学院供图

阿拉扎大学孔子学院中方院长王大昕表示：“这些捐赠作品不仅丰富了阿拉扎大学孔子学院的文化资源，也为该院进一步推动中印尼文化交流提供了有力支持。阿拉扎大学孔子学院将继续发挥文化传播与交流平台的作用，为印尼学生提供更多了解和学习中华文化的机会，为推动中印尼文化交流与合作贡献力量。”

阿拉扎大学孔子学院志愿者老师向传承人学习簪花围。阿拉扎大学孔子学院供图

2024世界闽南文化节于9月13日开幕，为期四天，由中国驻印尼使馆、福建省对外文化交流协会、福建省文化和旅游厅指导，泉州市对外文化交流协会、世界泉州青年联谊会印尼分会、印尼泉州青年商会共同主办。本次活动以“中国与印尼闽南文化融合发展”为主题，旨在挖掘闽南文化在海上丝绸之路的传播、扩散与发展演变规律，展现闽南文化的当代价值。文化节期间举办了开幕式暨文艺演出，世界闽南文化论坛，闽南传统技艺展，泉州文化旅游推介会，安溪铁观音交流品鉴会，泉州老字号商品展销会，“中华情·四海心”酷狗音乐首届全球歌曲征集大赛等多场丰富多彩的活动。

阿拉扎大学孔子学院老师和簪花围传承人合影。阿拉扎大学孔子学院供图

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