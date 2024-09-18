人民网利马9月15日电 （记者宋亦然）中国传统佳节中秋节来临之际，秘鲁首都利马的秘鲁中国文化体验中心充满节日的喜庆气氛。当地时间9月15日，许多利马居民携家带口早早赶到活动现场，准备体验一场由驻秘中资企业呈献的“中国文化大餐”。

前来参加活动的利马居民共同制作冰皮月饼。人民网记者 宋亦然摄

活动现场，当地居民兴致勃勃地学习制作冰皮月饼。中国老师耐心地讲解每一个步骤并娴熟细致地示范，空气中弥漫着糯米粉的淡淡清香。不少当地居民是第一次亲手制作月饼，他们不时好奇地触摸柔软的冰皮面团，并认真模仿老师的制作步骤。虽然手法略显生疏，但每个人脸上都挂着轻松的笑容，眼神中闪烁着好奇与期待，温馨与欢乐的气氛萦绕现场。

旅秘书法家向现场观众展示书法作品。人民网记者 宋亦然摄

在书法体验环节，旅秘书法家为当地居民详细讲解了汉字的演变历史。从古老的甲骨文，到简洁有力的篆书，再到流畅优雅的楷书……字形的变迁承载着千年的历史。活动现场，居民们聚精会神地听着讲解，目光追随着老师的手势，在汉字的演变中感受中华文化的深厚底蕴。老师的讲解完毕后，参加活动的居民小心翼翼地拿起毛笔，笔尖在纸上轻触，墨汁在纤维间缓缓晕开。随着笔锋的起落，大家的字迹越来越有韵味。

活动现场还表演了独唱《明月几时有》和欢快活泼的中国舞。观众们纷纷表示，期待未来能通过参与更多精彩的文化活动进一步感知中国，领略中华文化的独特魅力。

作为这场开放日活动的主办方，驻秘中企长江电力所属的秘鲁路德斯公司近百名员工及家属参加了活动。长电国际副总裁、路德斯公司副董事长瞿卫华在简短的致辞中表示，在中国传统文化中，中秋节是团圆和美的象征。“希望通过此次活动让更多秘鲁居民感知中国传统文化的独特魅力，推动中秘两国员工互相理解，共同谱写更多友谊佳话。”据介绍，长江电力自2020年进入秘鲁市场后，已组织举办了多场中秘跨文化交流活动，其中中秋节开放日活动已在秘中文化体验中心举办了三届。

秘中文化体验中心主要负责人、秘鲁《公言报》总编辑孟可心表示，中心成立于2023年，旨在为秘鲁居民提供深度体验中国文化的机会。自成立以来，中心举办了多项活动，包括传统中医讲座、中国茶、书法和剪纸体验等。中心还多次向秘鲁高校和市政图书馆捐赠西班牙语版中国图书，并在社区图书馆设立中国图书角。未来中心计划继续推动一系列文化交流活动，助力中秘民间友谊的深化。

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