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巴西华人文化交流协会举办“迎中秋庆国庆，中巴携手50年”庆祝活动

2024年09月18日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月15日电 （记者陈海琪）当地时间9月15日，巴西华人文化交流协会在会馆举办“迎中秋庆国庆，中巴携手50年”庆祝活动。中国驻里约热内卢代总领事王海涛、里约州议会副议长蒂娅·茹、巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加、巴西华人文化交流协会主席上官建峰以及里约华侨华人、巴西友好人士等近百人汇聚一堂，共同庆祝中秋佳节，并迎接新中国成立75周年。

王海涛代表中国驻里约总领馆，向领区全体同胞以及各界朋友致以节日问候和美好祝福。他表示，随着中巴关系稳步向前发展，必将为两国人民创造更多的发展机遇和更大的合作空间。希望领区广大同胞珍惜当前两国关系的大好形势，努力维护好华侨华人的良好形象和社会声誉，继续发挥好融通中外的桥梁纽带作用，坚持当好中巴文明交流互鉴的友好使者。总领馆也将继续践行“外交为民”理念，用心用情用力为广大侨胞提供更加优质便捷的服务。

中国驻里约热内卢代总领事王海涛在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢代总领事王海涛在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰在致辞中表示，旅巴侨胞不仅要传承和弘扬中华优秀传统文化，更要继续深化中巴文化交流，增进两国人民的理解与友谊。希望通过文化表演、美食品鉴等活动，让巴西各界人士共同感受中巴民间友谊，体会不同文化的和谐共生。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西华人文化交流协会主席上官建峰在活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

庆祝现场气氛热烈。在论坛环节，中巴各界嘉宾就“中华文化在中巴关系中的作用”展开讨论，引起台下观众的积极互动。论坛结束后，现场观众观看了《海阔天空》《青花瓷》《一起向未来》《千里共婵娟》等精彩纷呈的歌舞表演，还参加了月饼制作、书法展示等文化体验活动。现场观众纷纷表示，能在异国他乡与大家一起共庆中秋佳节，感到非常兴奋。大家对中巴关系的未来充满信心，期待中巴关系下一个“黄金50年”会更好。

巴西华侨华人表演舞蹈《千里共婵娟》。人民网记者 陈海琪摄

巴西华侨华人表演舞蹈《千里共婵娟》。人民网记者 陈海琪摄

(责编：艾雯、杨牧)

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