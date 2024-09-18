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黎巴嫩传呼设备爆炸事件已致9人死亡

2024年09月18日08:53 | 来源：新华网
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　　9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们登记为传呼设备爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　新华社贝鲁特9月17日电（记者谢昊）黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德17日在新闻发布会上说，当天下午黎巴嫩多地发生的传呼设备爆炸事件已造成至少9人死亡、约2800人受伤。

　　阿卜亚德说，遇难者中包括一名儿童，受伤者大部分是手部受伤。目前仍有200人伤势严重。

　　9月17日，在黎巴嫩贝鲁特一家医院，人们等待为传呼设备爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　伊朗驻黎巴嫩大使馆当天发表声明说，伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼在传呼设备爆炸中“受轻伤”，“总体情况良好”。

　　黎巴嫩真主党发表声明说，以色列应对黎巴嫩各地发生的传呼设备爆炸事件负责，以色列将受到“公正的惩罚”。

　　9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们为传呼设备爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　黎巴嫩外交部当天发表声明，谴责以色列发动网络攻击，采取严重且蓄意的升级行动，并威胁扩大与黎巴嫩的冲突。声明说，黎巴嫩决定向联合国安全理事会启动对以色列的申诉程序。

　　黎巴嫩教育部长阿巴斯·哈拉比宣布，黎巴嫩各类学校将于18日关闭，以抗议以色列军队的“犯罪行为”。

　　9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们为传呼设备爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　黎巴嫩真主党17日早些时候发表声明说，该组织多名成员携带的传呼设备当天下午发生爆炸，已造成一名女孩和两名黎巴嫩真主党成员死亡，并在全国范围内造成大量人员受伤。据黎巴嫩媒体MTV报道，受伤的黎巴嫩真主党成员使用的传呼设备中的电池被远程引爆。黎巴嫩公共卫生部公共卫生紧急行动中心发表紧急声明，要求所有携带传呼设备的民众立即将其扔掉。

(责编：刘叶婷、崔越)

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