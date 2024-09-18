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广交会推介会在意大利举行

2024年09月18日08:50 | 来源：新华网
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　　9月16日，在意大利罗马，人们参加第136届中国进出口商品交易会（广交会）推介会。新华社记者 任耀庭 摄

　　新华社罗马9月17日电（记者任耀庭）第136届中国进出口商品交易会（广交会）推介会16日在意大利首都罗马举行。60余名中意政商界人士与会，共同探讨两国企业在经贸领域的合作与发展机会。

　　中国对外贸易中心副主任苏斌在推介会上致辞说，中国与意大利交往历史悠久，近年来两国高层互动密切，双边经贸合作保持积极发展势头。广交会是中国对外开放的重要窗口和国际贸易合作的重要平台，第136届广交会将继续提升参展企业质量、拓展线上平台功能、优化展会服务，进一步增强与会客商的体验感和获得感，让这一享誉全球的“金字招牌”不断焕发新的时代风采。

　　意大利商业联合总会市场营销总监毛罗·佩莱格里尼表示，中国是意大利的重要贸易伙伴，广交会将有希望帮助更多“意大利制造”打开中国市场。

　　中国驻意大利大使馆经济商务参赞徐宇虹表示，中意两国互为重要贸易伙伴，希望意企业继续用好广交会这一重要平台，深挖农食、医药、高端消费品等传统领域贸易潜能，寻找智能制造、绿色低碳等新兴领域贸易增长点，用实实在在的互利合作丰富两国经贸关系内涵。

　　第136届广交会将于今年10月15日在广州开幕，其间将汇聚约4.5万家企业线上线下参展，其中包括超过8000家国家级高新技术企业。

(责编：刘叶婷、崔越)

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