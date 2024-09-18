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哥伦比亚组成最大专业赴华学习团

2024年09月18日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月13日电 （记者陈一鸣）波哥大消息：当地时间9月13日，40名哥伦比亚青年与中企承建运营的波哥大地铁一号线项目签约，不久将前往中国进行为期15个月的专业地铁知识培训。这是继2023年首批10名学员后，第二批赴华学习地铁专业知识的哥伦比亚学员，也是迄今为止哥伦比亚最大的专业赴华学习团。

当地时间9月13日，40名哥伦比亚青年与中企承建运营的波哥大地铁一号线项目签约，不久将前往中国进行为期15个月的专业地铁知识培训。图为部分学员在签约仪式上展示所签的协议。 波哥大地铁一号线项目供图

当地时间9月13日，40名哥伦比亚青年与中企承建运营的波哥大地铁一号线项目签约，不久将前往中国进行为期15个月的专业地铁知识培训。图为部分学员在签约仪式上展示所签的协议。波哥大地铁一号线项目供图

这40名学员从2000多名竞争者中历经三个多月的选拔产生，均是哥伦比亚著名高校的工程机械、城市交通等专业优秀毕业生，他们已成为波哥大地铁一号线项目的员工。

中国驻哥伦比亚大使馆经商参赞高金宝在签约仪式上表示，这是一次双赢合作，不仅将为哥伦比亚年轻人创造就业机会，也将促进知识和文化的跨国界传播。

据介绍，此次赴华学习团将采取“企业+高校+专家”的多元化学习模式，由西安地铁和西安铁路职业技术学院联合进行培训。通过实操和理论学习，学员们将全面了解城市轨道交通基础知识，掌握各系统的运作原理和协作关系，熟知所辖专业的设备原理、组成结构、操作方法，具备维修维保和故障处理能力。此外，学员们还将学习中文，参加中国传统文化课程，了解中国发展历程、现代科技和文化艺术。

波哥大地铁一号线项目负责人对人民网记者表示，组织赴华学习团有助于哥伦比亚基础设施领域人才发展，进一步推动共建“一带一路”倡议与哥伦比亚发展战略的对接，深化中哥经济文化交流。

波哥大地铁一号线项目是迄今为止拉美最大的特许经营项目，也是哥伦比亚第二条、首都波哥大第一条地铁线路。早在80年前，波哥大便开始酝酿修建这一地铁线路。2019年，由中国港湾和西安地铁组成的联营体竞标这一项目成功。

中国港湾专职副总裁兼波哥大地铁一号线项目总经理吴宇、波哥大地铁一号线项目公司执行总裁丁文出席签约仪式。

(责编：艾雯、杨牧)

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