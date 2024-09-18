马汉智 李晓宇

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会在京举行。习近平主席在开幕式主旨讲话中宣布，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。这既为中非关系锚定了新的历史方位，明确了未来前进方向，也进一步展现了推动人类命运共同体的光明前景和现实路径。

新时代全天候中非命运共同体具有深刻时代背景

中非从来都是命运共同体。共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益使中非志同道合、命运与共。早在二十世纪五六十年代，新中国成立初期克服百废待兴的困难局面，积极支持非洲国家独立和民族解放事业。与此同时，非洲兄弟把中国抬进联合国，在国际舞台维护中国的正当利益。经过近70年发展，中非关系目前处于历史最好时期。新时代全天候中非命运共同体的历史定位，是立足中非关系发展历程和当前国际环境，对中非关系的提炼和升华。

从中非关系发展的纵向维度看，新时代全天候中非命运共同体关于“新时代”的历史定位，是中非基于各自发展阶段和未来前进目标的必然选择。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，党的二十届三中全会的召开吹响了中国以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的时代号角。与此同时，非洲进入独立自主、联合自强的新阶段，正努力实现非盟《2063年议程》确立的目标。新的时代背景要求中非关系必须与时俱进。从“新型伙伴关系”到“新型战略伙伴关系”，再到“全面战略合作伙伴关系”，及至现在的“新时代全天候中非命运共同体”，中非关系不断逐级提升，定位愈发清晰明确。新的历史方位要求中非双方必须坚持中非友好合作精神，充分对接发展战略，携手推进现代化这一新的时代目标。

从国际格局变化的横向维度看，新时代全天候中非命运共同体关于“全天候”的定位，契合中非携手应对国际格局变化的现实需要。随着地缘政治冲突不断加剧，全球经济复苏乏力，广大发展中国家的发展权益面临严峻挑战。面对复杂严峻的国际形势，中非比以往任何时候都更需要加强团结合作，提升中非关系、深化合作层级势在必行。全天候的中非命运共同体意味着无论国际风云如何变幻，中非都将在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，在全球治理中发挥更大作用，捍卫发展中国家正当利益，促进全球发展和国际公平正义。

新时代全天候中非命运共同体对构建人类命运共同体意义重大

一是展现了推动构建人类命运共同体的光明前景。新时代以来，构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富实践，从理念主张发展为科学体系，成为引领时代前进的光辉旗帜。不断提质升级的中非命运共同体是推动构建人类命运共同体不断取得重大成就的重要原因。中非命运共同体通过发挥示范效应、规模效应等，不断推动构建人类命运共同体的步伐，充分彰显了构建人类命运共同体具有现实可行性，并不断丰富构建人类命运共同体的深刻内涵。

二是展现了构建人类命运共同体的可行路径。中非关系的实践表明，推动构建人类命运共同体不仅具有光明前景，还具有现实路径。人类命运共同体的构建是一个长期的历史过程，需要双方持续性的相向而行、共同努力。同时，还需要高度的政治互信为前提、紧密的务实合作为基础、密切的人民交流为纽带、高度的战略共识为牵引，这样命运共同体的构建才会行稳致远、提质升级。因此，推动构建人类命运共同体，首先要凝聚构建人类命运共同体的战略共识，理想坚定才能行动有力！再就是要高度重视和培育全方位合作，不断塑造互利共赢的合作形态，让合作成为弥合分歧的黏合剂，成为共享命运的催化剂。

（作者系中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员）

(责编：艾雯、杨牧)