新华社维也纳9月17日电 9月16日，国际原子能机构第68届大会在奥地利维也纳举行。中国国家原子能机构副主任刘敬率团参会并在一般性辩论中发言。

今年是中国加入国际原子能机构40周年。刘敬在发言中指出，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国，中国始终以实际行动支持国际原子能机构在全球核领域合作中发挥中心作用。面对全球可持续发展的机遇和挑战，中方愿同机构和广大成员国从三方面携手为原子用于和平和发展作出更大贡献。一是推进核安全共建共治共享，妥善应对各种传统和新兴核安全、核安保、防扩散风险挑战，增强全球核产业供应链韧性和安全；二是推动核能技术协同创新，有序扩大核科研设施及实验平台开放共享，与全球伙伴共谋合作、共促创新、共享发展；三是促进核能发展普惠包容，加大资源投入，为全球南方国家和平利用核能，推进现代化建设和可持续发展提供更多支持和帮助。

刘敬表示，截至目前，中国大陆在运核电机组56台，核准及在建核电机组46台，成为全球核能发展的重要引擎，为全球应对气候变化、加快能源绿色低碳转型作出重要贡献。同时，中国大力发展核科技产业，推广核技术在工业、农业、医疗、环保、安全等领域应用，增进人民福祉、助力社会经济可持续发展，取得丰硕成果和宝贵经验。

刘敬重申了中方对日本单方面启动福岛核污染水排海的坚决反对，强调福岛核污染水排海问题引起国际社会普遍关注，中方呼吁通过利益攸关方有效参与等方式加强长期国际监测，确保全人类健康和海洋环境安全。

一年一度的国际原子能机构大会是该机构最重要的会议。大会重点议题为讨论和平利用核能，特别是核能、核科学与应用等有关问题。会议期间，为庆祝中国加入国际原子能机构40周年，国家原子能机构举办了“开放合作、共享发展”主题边会、“核创未来、核美家园”主题展览等活动，重点推荐了共享12个核科研设施和实验平台作为全球公共产品，并向国际原子能机构捐赠钱三强先生铜像。

来自全球各成员国以及多个国际组织的2000多名代表参加了本次大会。

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