本报记者 刘 刚

近日，联合国贸易和发展会议（贸发会议）发布《海洋渔业和水产养殖业的南南贸易》报告。报告认为，海洋渔业和水产养殖业的南南贸易正保持积极增长势头，国际社会应采取切实措施推进全球及发展中国家之间的渔业合作，这对于实现联合国可持续发展目标，特别是促进发展中国家经济和社会发展具有重要意义。

报告显示，全球渔业和水产养殖业近年来保持蓬勃发展势头。2022年，全球海洋渔业和水产养殖业总产量达2.23亿吨，创历史新高。该领域贸易额达1860亿美元，比2012年的1140亿美元增长63%。在全球渔业贸易中，发展中国家表现亮眼。2022年，发展中国家在海洋渔业、水产养殖等领域的贸易额为843亿美元，比10年前增加78%。中国、泰国、秘鲁、越南、厄瓜多尔是海洋渔业和水产养殖加工产品的主要发展中国家出口国。

发展中国家海洋渔业和水产养殖业贸易总量增加的同时，相关产品的附加值也在稳步提升。莫桑比克的岩龙虾、阿根廷的冷冻鳕鱼、摩洛哥的加工沙丁鱼、秘鲁的凤尾鱼等水产品正形成竞争优势，推动相关国家经济增长并实现出口多样化。

报告认为，水产品出口正成为许多小岛屿发展中国家以及最不发达国家的关键经济来源。捕捞和养殖水产品的加工出口在一些国家的出口总额中占比超过10%。全球约有6180万人从事水产品的初级工作，其中女性占24%，水产品加工成为创造就业机会特别是带动女性就业的重要领域。

报告显示，2012年至2022年，发展中国家渔船出口额增长了1.5倍，其中南南渔船贸易增长了近两倍。2022年，发展中国家渔船出口额占全球渔船出口总额的45%，中国、土耳其等国在该行业表现出很强的竞争力。报告认为，这显示出发展中国家在全球渔业产业链价值链中的地位正在不断提升。

贸发会议指出：“海洋渔业和水产养殖贸易为促进全球经济可持续发展和包容性增长提供了巨大机遇，有助于实现联合国可持续发展目标。”贸发会议海洋与循环经济部门负责人戴维·尤吉表示，发展中国家开展渔业贸易能够增加当地就业机会，改善粮食安全状况，增加民众获取高蛋白食物的机会。

与此同时，贸发会议在报告中指出了全球渔业面临的多重威胁，包括过度和非法捕捞、气候变化、海洋污染等。近年来，贸发会议与东加勒比国家组织等联合启动了“可持续生计和海洋生物多样性保护”项目，对该地区的大凤螺等海洋资源进行保护性开发，并实施区域蓝色生物贸易行动计划。当前，全球渔业发展仍不均衡，非洲、加勒比地区许多低收入国家的渔业潜力尚未充分开发。今年7月，贸发会议会同联合国粮食及农业组织等机构在意大利举办相关研讨会，旨在进一步激发非洲、拉美等地区国家在该领域的增长潜力。

贸发会议贸易、环境、气候变化和可持续发展部门负责人香塔尔·卡彭蒂尔表示，应促进发展中国家之间的渔业合作，发挥各自比较优势，从而促进形成多元化和有韧性的国际海洋渔业贸易环境。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)