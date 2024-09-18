本报柏林9月17日电 （记者徐馨）日内瓦消息：中国出席联合国人权理事会第五十七届会议代表团副团长李笑梅公使近日在同该理事会单边强制措施问题特别报告员互动对话时发言，敦促美国等西方国家立即取消对华非法单边制裁。

李笑梅表示，应中方邀请，特别报告员于今年5月成功对华进行访问，同有关方面进行了充分交流，取得丰硕成果。中方对特别报告员向本届人权理事会提交的报告表示赞赏。报告指出，美国等国家针对中国的单边制裁违反国际法，对中国人民人权造成负面影响并产生外溢效应，欢迎中国通过必要手段减少非法单边制裁造成的负面影响。

李笑梅指出，单边制裁严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重违反国际关系基本准则，严重侵犯人权，中方一贯坚决反对。美国自身人权记录不佳，却动辄依据国内法滥施长臂管辖，完全是借民主、人权之名行侵犯人权之实。中方敦促美国等国家认真听取国际社会的正义呼声，立即取消针对发展中国家的所有非法单边制裁。

南非、俄罗斯、巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、伊朗、阿尔及利亚、洪都拉斯等30个发展中国家和捍卫《联合国宪章》之友小组、观点相近国家小组、非洲组、不结盟运动等集团在同特别报告员互动对话时共同发声，形成国际社会反对非法单边制裁的强大声势。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 16 版）

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