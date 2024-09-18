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中澳举办系列文化交流活动

2024年09月18日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报堪培拉9月17日电  （记者陈效卫）2024澳大利亚“中国电影周”开幕式、“兰之约·话文明”全球对话行（澳大利亚）和中澳青年互学互鉴对话会近日先后在澳大利亚举行。

　　2024澳大利亚“中国电影周”开幕式在堪培拉举行。此次电影周在澳大利亚7个城市展映8部中国影片。电影周由中国国家电影局和中国驻澳大利亚大使馆联合主办。主办方表示，在澳大利亚开展中国电影周展映，是传统也是创新，是交流亦是融合，是影迷们的光影盛事，更是两国人民了解彼此文化、增进相互理解的重要纽带。

　　“兰之约·话文明”全球对话行（澳大利亚）活动在悉尼举行。来自中澳两国的政府官员、文化艺术界人士及高校智库、民间组织和媒体等代表百余人，围绕加强文化交流、拥抱多元文化进行深入对话。本次活动由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局主办。活动发布了兰花奖主题图书《汀兰沁香：文明交流的使者》（中英文版）。与会嘉宾表示，希望通过开展更多坦诚的交流互鉴促进各国人民团结一心。相信通过兰花奖等多种形式的文化交流活动，可以鼓励下一代接力促进文化交流互鉴事业。

　　由中国外文局主办、当代中国与世界研究院承办的中澳青年互学互鉴对话会在悉尼举行。与会嘉宾表示，中澳交往基础在民间、未来在青年。当前，中澳关系正走在稳步改善发展的正确轨道上。希望中澳青年成为两国友好关系的传播者、建设者，增进理解互信、拉紧合作纽带，架起民众心灵相通的友谊桥梁，为推动中澳共同发展和繁荣进步贡献智慧和力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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