本报北京9月17日电 （记者任彦、李安琪）中国公共外交协会近日在北京举办“临甲7号沙龙”专题吹风会。来自外交部、国家国际发展合作署等部门的相关负责人围绕中非合作论坛北京峰会成果，同部分非洲国家驻华使节、中外记者进行了交流互动。

“中非人口占世界人口近1/3，中非加强合作的影响远远超出中非范畴。中非共筑现代化之梦，对全球南方推进现代化具有重要的引领作用。”中国公共外交协会王东华大使在专题交流会上表示。

外交部非洲司司长杜晓晖表示，此次峰会是继2018年中非合作论坛北京峰会后，中非友好大家庭时隔6年再聚北京，意义重大，影响深远。此次峰会通过两份成果文件，将带动中非关系和双方务实合作跑出加速度，为构建人类命运共同体注入新动能。

国家国际发展合作署国际合作司司长李明表示，此次峰会期间，中非共同发表了《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，明确各方愿在全球发展倡议框架内加强战略协同，深化发展合作，共筑新时代全天候中非命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

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