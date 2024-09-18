林 楠

习近平主席日前在北京人民大会堂会见赴华出席2024年中非合作论坛北京峰会的塞舌尔总统拉姆卡拉旺。两国元首宣布，将中塞关系提升为战略伙伴关系。

中国和塞舌尔各居大洋两端，通过友好交往建立起了跨越山海的牢固友谊。习近平主席在会见拉姆卡拉旺总统时指出，中塞关系是大小国家真诚友好、平等相处、守望相助、互利共赢的典范。拉姆卡拉旺总统表示，塞中友谊基于相互尊重、互利共赢，两国关系一直保持良好发展。拉姆卡拉旺总统感谢中方为塞舌尔提供各种宝贵帮助，并欢迎中国海军“和平方舟”号医院船再次访塞。

今年7月，“和平方舟”号医院船访问塞舌尔。在为期7天的访问和医疗服务中，医院船免费为4800余人次提供医疗服务，成功实施手术60余例。塞舌尔民众称赞，“和平方舟”号医院船是传递爱和温暖的光明使者，中国医生的医疗服务是最美的礼物。贝丽娜是“和平方舟”号医院船的受益者之一。不久前，她给我发信息说：“手术很成功，中国军医永远值得信赖。”这是“和平方舟”在非洲奏响和平乐章的缩影，也是中塞、中非真诚友谊的生动写照。

中国是非洲国家天然的好朋友、好伙伴、好兄弟，中非合作是南南合作的典范。中方始终秉持习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观，把加强同非洲国家的团结合作作为中国外交的优先方向。中非不断深化政治互信，拓展各领域务实合作，促进民心相通，实实在在的合作成果惠及双方人民。

塞舌尔是非洲和西印度洋重要国家，中塞传统友谊深厚。中国援塞舌尔医疗队用仁心仁术造福当地民众，孔子学院积极推进中文教学和中塞文化交流，中资企业为当地经济发展提供助力，两国人民日益相知相亲。

2024年中非合作论坛北京峰会擘画了中非合作新蓝图，为新时代中非关系发展注入新动力，也为中塞关系深入发展带来新契机。中方将同塞方一道，以确立战略伙伴关系为新起点，心手相连，充分挖掘各领域合作潜力，打造务实合作新成果，推动中塞关系持续发展，更好惠及两国人民。

（作者为中国驻塞舌尔大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)