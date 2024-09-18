纳迪娅·希勒米

非中双方在发展振兴的道路上走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，非中合作已成为南南合作的典范

2024年中非合作论坛北京峰会本月初举行。非中领导人时隔6年再次聚首北京，弘扬传统友谊，深化团结协作，共同书写构建高水平非中命运共同体的新篇章。

自1956年与非洲国家开启外交关系以来，中国始终支持非洲大陆发展。非中双方在发展振兴的道路上走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，非中合作已成为南南合作的典范。中非合作论坛自2000年成立以来，已成为双方开展务实合作的重要平台。非中双方坚持广泛协商、共同建设、共享成果，有力促进共同发展繁荣。2024年中非合作论坛北京峰会主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”，体现了非中双方对实现现代化的共同期待。

今年是埃中建立全面战略伙伴关系10周年，也是“埃中伙伴年”，两国将举行政治、经贸、投资、文化、旅游等一系列交流合作活动。今年5月，埃及总统塞西对中国进行国事访问。两国元首围绕双边关系、深化各领域合作以及加强多边框架下协调举行会谈，并就共同关心的国际和地区问题交换意见。两国元首对今年1月双方签署《中华人民共和国和阿拉伯埃及共和国全面战略伙伴关系实施纲要（2024—2028）》表示赞赏。该纲要以近年来两国关系发展取得的务实成果为基础，是发展双边关系并将其提升至更高水平的路线图。埃中双方还同意在未来几年将推动产业本土化和技术转移作为两国合作的优先方向。

近年来，埃中共同推动“一带一路”倡议与埃及“2030可持续发展愿景”深度对接，促进两国合作持续深化。两国开展了一系列卓有成效的合作，例如建成斋月十日城电气化铁路、投资中埃泰达苏伊士经贸合作区、发射埃及2号卫星等。埃及加入亚洲基础设施投资银行并成功举办该行2023年年会。

在许多重大国际问题上，埃中相互理解、相互支持。埃方赞赏中方提出的全球发展倡议，认为这是一项有助于加快推进联合国2030年可持续发展议程的全球性倡议，埃方将继续积极参与该倡议框架下各领域合作。埃方赞赏中方提出的全球安全倡议，愿同中方围绕维护世界和平安全加强交流合作。埃方赞赏中方提出的全球文明倡议，同中方一样认为应尊重不同文明，加强文明交流互鉴。

在2024年中非合作论坛北京峰会上，非中领导人重申双方对于友好合作的坚定承诺，非中关系整体定位提升至新时代全天候非中命运共同体。非中在捍卫共同原则和利益问题上相互支持，携手推进现代化，将促进双方共同繁荣，也将为世界和平发展作出更大贡献。

（作者为埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)