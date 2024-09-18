本报记者 严 瑜 人民网记者 符园园

“我们与中国建立了牢固的合作关系。”来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的佛得角总理席尔瓦日前接受记者采访时表示，建交48年来，佛得角与中国始终保持友好合作与相互信任，在经贸、基础设施、卫生健康、海洋经济等领域的合作取得了丰硕成果，期待两国进一步加强发展战略对接，推动两国战略伙伴关系不断迈上新台阶。

席尔瓦说，近年来，佛得角与中国在圣文森特岛海洋经济特区规划建设、平安城市建设等多个重要项目上达成合作协议。目前，这些项目进展顺利。圣文森特岛海洋经济特区聚焦蓝色经济，《佛得角圣文森特岛海洋经济特区规划》就是在中国的支持下制定的。

今年8月，中国与佛得角签署合作文件。“其中，佛得角国家体育场第三期技术援助项目是佛中两国友好合作的代表性项目之一。”席尔瓦说，近年来，中国企业积极参与佛得角基础设施建设、数字化转型等，为佛得角经济社会发展作出了积极贡献。

席尔瓦曾来华出席2018年中非合作论坛北京峰会。他表示，在中非合作论坛框架下，非中携手合作，为可持续发展注入更多动力。2024年中非合作论坛北京峰会推动高水平非中命运共同体建设，将为非洲的和平、安全、发展创造更多有利条件。

“这是我第七次访问中国。我曾去过上海、济南等地。中国在城市建设、科技创新等领域的快速发展令人惊叹。”席尔瓦说，中国在减贫事业上取得的历史性成就尤其令人印象深刻。“消除贫困是人类的共同使命，也是非洲人民共同心愿。中国的减贫经验为佛得角和其他非洲国家提供了重要借鉴。”

席尔瓦认为，在非洲国家推进工业化、农业现代化和数字化转型的过程中，中国的许多成功经验值得学习。“以佛得角为例，在农业领域，我们对中国在荒漠化地区发展农业的实践充满兴趣，希望借鉴中国经验，在土壤少、降水少的条件下实现农业增产增效；在数字经济领域，我们期待与中国企业建立良好的合作伙伴关系，推进数字化转型。”席尔瓦说。

“中国是我们的重要合作伙伴。”席尔瓦表示，佛中两国友谊深厚，双边关系发展势头良好。“我们期待吸引更多中国投资者参与佛得角经贸、旅游、可再生能源、数字化转型等各领域发展。”

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 03 版）

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