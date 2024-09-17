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心手相连 团结共进（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

于敦海
2024年09月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　金秋时节，中非领导人共同出席2024年中非合作论坛北京峰会，中非合作再添浓墨重彩的一笔。尼日利亚总统提努布赴华出席峰会并对中国进行国事访问。这是提努布总统首次访华。两国元首宣布将中尼关系提升为全面战略伙伴关系，为双边关系未来发展擘画了新蓝图。

　　相互尊重、相互理解、相互支持、相互帮助始终是中非友好的底色和主线。中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，2023年中非贸易额达2821亿美元，截至2023年底中国对非直接投资存量超过400亿美元。中国在交通、能源、电力、医疗、民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目，中非合作向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域延伸，实实在在的成果助力非洲经济社会发展和民生改善，受到非洲国家和人民热情欢迎。

　　中国秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观发展对非关系、开展对非合作，中非共同缔造了“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神。中非合作走在国际对非合作前列，中非关系树立了新型国际关系的典范。

　　2024年中非合作论坛北京峰会围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”主题，共叙友情，共商合作，共话未来。习近平主席宣布，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。中方将深入贯彻落实中国共产党二十届三中全会精神，扩大对非制度型开放，深化产业链供应链合作，更好实现中非经济融合、发展联动和成果共享，推动构建高水平中非命运共同体。

　　尼日利亚是具有重要影响的非洲大国，拥有巨大人口规模和发展潜力。建交半个多世纪以来，中尼始终相互尊重、平等相待，走出了一条联合自强、合作共赢之路。两国在中非合作论坛和共建“一带一路”框架下的合作走在非洲国家前列。尼日利亚稳居中国在非洲第一大工程承包市场、第二大出口市场、第三大贸易伙伴和主要投资目的地国地位。中尼政府间委员会是中国同非洲国家建立的首个政府间委员会机制。

　　以两国元首会晤和本次峰会为契机，中尼双方将大力推进工业、农业、基建、融资、减贫、科技等领域合作。中方愿同尼方及其他非洲兄弟一道，心手相连、团结共进，推动构建高水平中尼、中非命运共同体。

　　（作者为中国驻尼日利亚大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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