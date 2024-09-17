本报记者 王 远 邹 松

“中非合作论坛已成为非洲国家与中国开展集体对话的重要平台。”乌干达副总统阿卢波近日接受本报记者采访表示，“2024年中非合作论坛北京峰会为新时代非中关系发展擘画新蓝图。通过本次峰会，我们将进一步深化与中国在各领域的合作。”

阿卢波表示，自1962年建交以来，乌干达和中国关系日益密切，两国合作深度和广度不断拓展。“乌干达和中国贸易持续快速增长，双边贸易额从10年前的约6亿美元增长至2023年的超过13亿美元。随着中国持续推进高水平对外开放，我们计划扩大对中国的商品和服务出口。”

“中国是乌干达最大外国直接投资来源国。乌干达投资局将中国列为投资促进的‘优先国家’。中国企业在乌干达投资设厂，既提升了乌干达工业生产水平，也带动了服务业发展和基础设施建设。”谈及两国务实合作项目，阿卢波说，乌干达约有200家中资企业。中企投资建设的卡鲁玛和伊辛巴两座水电站，有助于满足乌干达日益增长的能源需求；中企帮助升级扩建恩德培国际机场，机场旅客吞吐量从每年130万人次增加到300万人次，货运能力增长到10万吨以上；中企承建的乌干达首都坎帕拉至恩德培国际机场高速公路大大缩短了坎帕拉市区到机场的时间。“这些基础设施的建设创造了就业，促进了经济增长。”阿卢波表示。

“健康卫生是两国合作的重要领域之一。中国持续向乌干达派遣医疗队，帮助乌干达修建医院，在新冠疫情期间给予乌干达帮助，为乌干达提供抗疟疾药物，一直积极支持乌干达医疗卫生事业发展。”阿卢波表示，两国还积极推动教育领域合作，数千名乌干达学生获得了赴中国留学的奖学金。

“中国式现代化建设取得举世瞩目的成就。”阿卢波说，乌干达从中国式现代化建设中汲取了宝贵经验，“乌干达2040愿景”等发展规划受到中国经济改革的启发。“我们非常关注中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，希望借鉴中国的成功经验，走符合乌干达国情的发展道路，早日实现本国现代化发展目标。2024年中非合作论坛北京峰会为包括乌干达在内的非洲国家实现现代化提供了新机遇。”

“乌干达十分赞赏并支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。我们期待与中国开展更多高质量合作，提升人民福祉。”阿卢波表示，“今年，乌干达接任不结盟运动和77国集团轮值主席国。在当前全球面临多重挑战的背景下，乌干达和中国在国际问题上秉持相似立场。作为全球南方国家，我们支持所有国家平等相待，倡导平等有序的世界多极化，致力于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。为实现这些目标，乌干达将进一步深化与中国的合作。”

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)