中国秉持构建人类命运共同体理念，全面践行全球安全倡议，积极推动地区热点问题解决，为维护世界和平稳定尽责

以“共筑和平、共享未来”为主题的第十一届北京香山论坛近日闭幕。本届论坛期间，来自100余个国家、国际组织官方代表及专家学者和各国观察员等秉持平等、开放、包容、互鉴精神，共话和平发展之道，共聚维护和平稳定的正向力量，共倡平等有序的世界多极化，为应对全球安全挑战、推动构建人类命运共同体贡献智慧。

安全问题事关各国人民的福祉，事关世界和平与发展的崇高事业，事关人类的前途命运。当前，国际安全形势日趋复杂，地缘竞争愈发激烈，热点问题此起彼伏，军备竞赛持续升级，冷战思维沉渣泛起，非传统安全挑战层出不穷。各国人民对和平安全的向往更加强烈，对团结合作的呼声更为迫切。

“面对世界百年未有之大变局，面对世界人民对安全稳定的期盼，中国践行全球安全倡议，不断凝聚各方共识，推动消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，为共建持久和平、普遍安全的世界作出不懈努力。”习近平主席向第十一届北京香山论坛致贺信，展现了中国致力于维护世界和平稳定、推动构建人类命运共同体的坚定决心。

改善国际安全治理，破解国际安全难题，离不开正确理念的指引。中国秉持构建人类命运共同体理念，全面践行全球安全倡议，积极推动地区热点问题解决，为维护世界和平稳定尽责。从针对乌克兰危机、巴以冲突、阿富汗问题等专门发布立场文件，到成功促成沙特与伊朗和解，再到推动巴勒斯坦内部和解，中国持之以恒劝和促谈，为政治解决地区热点问题、维护世界和平与安全作出贡献。“在全球和地区热点问题上，中国发挥了劝和促谈、消解冲突的积极作用，已成为维护全球安全的重要力量。”出席本届北京香山论坛的外国代表指出。

加强团结合作、增进沟通理解是各国共迎挑战、共创未来的有效途径。北京香山论坛影响力不断扩大，成为中国提供、世界共享的国际公共安全产品和推进全球安全倡议的重要合作平台。中方真诚希望各方秉持公道正义理念，展现开放包容胸襟，在对话中增进了解、在交流中提升互信，碰撞出实现世界和平安全愿景的更多智慧。本届北京香山论坛聚焦国际社会安全关切，设置“安全合作与亚太繁荣稳定”“多极化与国际秩序走向”等4个全体会议议题，以及“东盟与亚太地区安全架构”“维护东北亚安全稳定”等8个平行分组会议议题，充分体现了国际社会破解安全难题的迫切需求，反映了各国人民加强团结合作的共同期盼。

习近平主席在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上指出，全球南方国家要共同做维护和平的稳定力量，推动以和平方式解决国家间分歧和争端，建设性参与国际地区热点问题的政治解决。本届北京香山论坛，60多个全球南方国家的代表出席，首次设置“‘全球南方’与世界和平发展”全体会议议题，提升了全球南方国家在和平与安全问题上的声量。这不仅体现出北京香山论坛是平等、共享的舞台，也表明无论是发达国家还是发展中国家，无论是大国还是小国，都应平等地参与国际事务、平等地表达利益诉求、平等地维护正当权益，都可以为维护世界和平与安全、推动人类文明整体进步贡献力量。

“历史和现实告诉我们，各国必须共担维护和平责任，同走和平发展道路，共谋和平、共护和平、共享和平。”中国将继续同各方一道践行全球安全倡议，共同维护世界安全稳定，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)