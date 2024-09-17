新华社联合国9月16日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽16日在安理会巴以问题公开会上发言，敦促美方拿出负责任的态度，发挥对当事方的重要影响力，采取切实行动推动以色列执行安理会决议要求，立即停止军事行动，为饱受苦难的巴勒斯坦人民留下生存希望。

耿爽说，尽管安理会通过了4份决议，国际法院发布了临时措施命令，联合国等人道机构作出了大量努力，但加沙人道局势一直不断恶化，违反国际法特别是国际人道法的行为一直都在发生。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）依据联大授权向巴勒斯坦难民提供救济，是加沙人道援助的中流砥柱。即便在最危险的时候，近东救济工程处一直在加沙坚守，迄今已有224名员工遇难。中方要求以色列对所有人道工作者遇袭事件进行严肃调查和追责。

耿爽表示，脊髓灰质炎疫苗接种行动能够开展，充分说明只要当事方拿出政治意愿，扩大在加沙的人道行动完全可以实现。中方再次呼吁以色列从生命和人道出发，履行国际人道法义务，立即解除封锁、开放全部过境点，取消对人道物资准入的限制，停止对联合国等人道机构的攻击打压，为人道机构开展援助提供安全保障和便利。

耿爽说，尽管国际社会一再发出停火止战、停止杀戮的强烈呼声，但以色列的军事行动从未停止，已经导致4.1万多名巴勒斯坦平民死亡，令人震惊和难以置信。安理会作为维护国际和平与安全的首要机构，为什么到今天仍不能阻止这一人间惨剧。正如分析指出，如果不是美国一再阻拦，安理会早在冲突爆发之初就可通过决议要求停火。如果不是美国一再袒护，安理会多份决议就不会遭到明目张胆的拒绝。中方支持安理会为早日平息战火、缓解人道灾难、实现地区和平采取进一步行动。

(责编：袁勃、赵欣悦)