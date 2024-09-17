人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方敦促美方切实推动以色列执行安理会决议要求

2024年09月17日05:45 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国9月16日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽16日在安理会巴以问题公开会上发言，敦促美方拿出负责任的态度，发挥对当事方的重要影响力，采取切实行动推动以色列执行安理会决议要求，立即停止军事行动，为饱受苦难的巴勒斯坦人民留下生存希望。

耿爽说，尽管安理会通过了4份决议，国际法院发布了临时措施命令，联合国等人道机构作出了大量努力，但加沙人道局势一直不断恶化，违反国际法特别是国际人道法的行为一直都在发生。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）依据联大授权向巴勒斯坦难民提供救济，是加沙人道援助的中流砥柱。即便在最危险的时候，近东救济工程处一直在加沙坚守，迄今已有224名员工遇难。中方要求以色列对所有人道工作者遇袭事件进行严肃调查和追责。

耿爽表示，脊髓灰质炎疫苗接种行动能够开展，充分说明只要当事方拿出政治意愿，扩大在加沙的人道行动完全可以实现。中方再次呼吁以色列从生命和人道出发，履行国际人道法义务，立即解除封锁、开放全部过境点，取消对人道物资准入的限制，停止对联合国等人道机构的攻击打压，为人道机构开展援助提供安全保障和便利。

耿爽说，尽管国际社会一再发出停火止战、停止杀戮的强烈呼声，但以色列的军事行动从未停止，已经导致4.1万多名巴勒斯坦平民死亡，令人震惊和难以置信。安理会作为维护国际和平与安全的首要机构，为什么到今天仍不能阻止这一人间惨剧。正如分析指出，如果不是美国一再阻拦，安理会早在冲突爆发之初就可通过决议要求停火。如果不是美国一再袒护，安理会多份决议就不会遭到明目张胆的拒绝。中方支持安理会为早日平息战火、缓解人道灾难、实现地区和平采取进一步行动。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部