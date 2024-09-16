人民网里昂9月16日电 （记者尚凯元、于超凡）当地时间9月15日晚，第47届世界技能大赛在法国里昂闭幕。中国代表团表现出色，在全部59个项目中获得了36枚金牌、9枚银牌、4枚铜牌和8个优胜奖，位居金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。

中国选手参加闭幕式。人民网记者 于超凡摄

工业4.0项目选手卢俊威、谢辉铉以全场最高分荣膺“阿尔伯特·维达”大奖，这是我国第二次获得该大奖。制造团队挑战赛项目选手卢言琳、詹贤达、马佳佳获得国家最佳选手奖。

中国选手登上最高领奖台。人民网记者 于超凡摄

人力资源社会保障部向第47届世界技能大赛中国代表团发出贺电，对中国代表团取得的优异成绩表示热烈祝贺，对代表团全体成员表示诚挚慰问。

闭幕式上，中国上海作为第48届世界技能大赛的举办地，与法国里昂进行了世界技能大赛会旗交接。人力资源社会保障部部长王晓萍和上海市市长龚正接过了世界技能大赛会旗，标志着第48届世界技能大赛正式进入“中国时间”“上海时段”，上海市呈现了以“技能创造美好未来”为主题的精彩文艺表演。

世界技能大赛每两年举办一届，是当今世界地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”，代表了职业技能发展的世界先进水平，是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。

第47届世界技能大赛于9月10日至15日在法国里昂举行，来自世界技能组织各成员国家和地区的1400余名选手参与同场竞技。人力资源社会保障部组建的中国代表团共派出68名选手参加6大类全部59个项目的比赛，是我国参加世界技能大赛以来，参赛项目和参赛选手最多的一届大赛。

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