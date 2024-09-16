人民网堪培拉9月15日电 （记者陈效卫）9月13日晚，2024“中国电影周”（维多利亚州）首映式在澳大利亚维多利亚州本迭戈市正式举行，中国驻墨尔本总领事房新文出席首映式并致辞。维州州长艾伦、本迭戈市市长迈特卡夫、本迭戈中华公会主席雷公及当地政界、文化界、侨界等代表近百人出席。总领事夫人曾晖及陈小冬副总领事、石刚领事、王亚妮领事参加。

房新文总领事在致辞中表示，人文交流是中澳关系的重要组成部分，电影是促进两国文化交流的重要桥梁。希望通过此次电影节，能让更多的维州观众欣赏到中国电影，感知中国文化，了解当今中国。房总领事深情回顾了大量华人在19世纪“淘金热”后来到本迭戈的奋斗史、发展史，及其对维州乃至澳大利亚多元文化发展所做的历史性贡献，表示希望通过观看中国电影能让本迭戈华人后代感受到祖籍国最新的发展脉搏。房总领事简要介绍维州对华合作情况，表示总领馆愿发扬开幕影片《热辣滚烫》主人公始终昂扬向上的精神，同维州政府等各界一道，以中澳建立全面战略伙伴关系10周年为契机，全力推进中国同维州经贸、人文、教育等各领域交流合作，推动维州对华合作不断迈向更高水平。

艾伦州长欢迎总领馆第一次在墨尔本以外的维州其他城市举办电影周，表示电影是加强中澳两国人民相互了解、相知相亲的重要途径。艾伦州长回顾了华人同本迭戈渊源，高度评价本迭戈等地华人社区为维州经济社会发展、多元文化发展繁荣所做重要贡献，表示维州政府将一如既往倾听华人社区声音、支持华人社区发展。

迈特卡夫市长感谢总领馆选择在本迭戈举办电影周首映式，介绍了华人自“淘金热”以来在本迭戈生存发展情况，高度肯定本迭戈中华公会等侨社所做工作，并预祝电影周取得圆满成功。

开幕影片《热辣滚烫》现场座无虚席，观众们为这部优秀电影的剧情深深吸引。观影后，还配套举办了交流会活动，房新文总领事夫妇及总领馆外交官参加，雷公主席主持交流会。许多观众表示很高兴能在当地影院看到优秀的中国电影，自己被《热辣滚烫》主人公勇于追求梦想、不断突破自我的精神深深打动，也通过观影感受到中国电影工业的发展进步，更通过影片看到了普通中国民众的真实生活，期待未来中国总领馆能举办更多类似的人文交流活动。

2024“中国电影周”（维多利亚州）由中国驻墨尔本总领事馆主办，是由中国国家电影局和中国驻澳大利亚使馆联合主办的2024澳大利亚“中国电影周”的组成部分。电影周于9月13日至19日在本迭戈市和墨尔本市展映《热辣滚烫》《封神第一部：朝歌风云》《抓娃娃》《热烈》《满江红》《三大队》《长安三万里》等7部中国优秀国产电影。

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