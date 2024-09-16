人民网班珠尔9月15日电（记者黄培昭）上河区是西非国家冈比亚境内最不发达的地区，经济和基础设施都很落后，甚至在穿区而过的冈比亚河上，连一座桥都没有。然而，无跨河大桥的状况，却被中国企业终结了。对此，冈比亚总统巴罗感动地公开讲话说：“中企为我们创造了历史！”

龙建承建的冈比亚上游区道路。人民网记者 黄培昭摄

由班珠尔溯冈比亚河逆流而上，车行大约500公里，来到上河区一个名叫法托托的小镇，由中国黑龙江省龙建路桥股份有限公司（以下简称龙建股份或龙建）承建的“中冈法托托友谊大桥”就位于横跨法托托小镇是冈比亚河上。

“中冈法托托友谊大桥”，只是龙建股份在冈比亚建设的上河区公路桥梁项目的一小部分，此外，还有长达近50公里的道路和另一个”中冈巴塞友谊大桥“。人民网记者在现场看到，两座桥梁长得有些相像，都设计新颖，造型现代，坚硬结实，能使任何载重量的车辆顺利通过。新修的道路像一条笔直的银带，平坦光滑，路面坚实耐用，行驶其上如同在丝绸上滑过，既美观又安全。当地很多人都向记者竖起大拇指，直夸道路和桥梁“非常漂亮”，尤其是两座气势恢宏的跨河大桥，成了当地新的地标和“打卡地”，吸引着年轻人在这里游玩畅谈、幸福徜徉。

中冈法托托友谊大桥。人民网记者 黄培昭摄

记者在采访中了解到，2022年，该项目荣获了“全球最佳减贫案例”，成为黑龙江省在此领域中的唯一代表；2023年，又获得“境外工程鲁班奖”，这是黑龙江省在海外工程项目中首获此荣誉的典范，充分彰显了中国企业在海外基础设施建设领域的领先水平与社会责任感。项目援建故事在全国162个申报材料中脱颖而出，入选中国企业海外形象建设“海外社会责任”优秀案例。

项目建设期间，冈比亚总统巴罗多次赴现场视察。他说：“今天，中企为我们创造了历史。没人想到这个地区会被发展起来。”在通车仪式上，巴罗感谢龙建及时交付和建设者们的辛勤付出，并给龙建股份颁发了”感谢证书“。他说：“这是冈比亚国内实施质量最好、速度最快的项目，中国龙建仅用了30个月提前完工。项目建成通车，历史性实现了冈比亚人民的梦想。”

龙建冈比亚项目经理牛洪丰在接受人民网记者采访时介绍说，大桥梁建成之前，冈比亚河两岸人民多以水路运输为主，交通十分不便。“该项目的建成打通了冈比亚全国高速公路网的‘最后一公里’，让冈比亚东部地区与首都以及西部重要商业城市紧密相连，人员、物资、服务更加自由流动。项目带动了当地3000多名劳动力就业，培养了400多名技术工人，与冈比亚政府和人民建立了密切友好的伙伴关系。当地人民亲切的称呼建设者们为‘村子的一部分、冈比亚的一员’”。

当地媒体报道说，这是一个攻克技术难题、彰显中国智慧的项目。牛洪丰介绍道：“龙建建设者克服当地高温炎热天气、碎石等资源稀缺以及疫情期间病毒肆虐传播等诸多不利影响，结合当地实际情况运用中国智慧，破解了当地基层易开裂、沥青面层高温稳定性差等各种技术难题，提前、保质完成了整个项目，得到了冈比亚民众的点赞。”

在接受人民网记者的专访时，中国驻冈比亚大使刘晋生动地说：“上河区道路桥梁由中国龙建克服疫情困难提前建成，结束了冈比亚河上游没有一座桥梁的历史，不但促进了冈上河区经济社会发展、公共服务和民众福祉，而且带动了次区域内部的人员、物资、服务畅通流动。当地人民动情讲述，以前没有桥的时候，一旦遇上孕妇分娩，只能干着急等渡船去河对岸的医院，一旦遇上夜间断航就束手无策，往往耽误救治时机，现在有了桥，只需要几分钟就能抵达对岸，民众生命健康有了更好保障。每当夜幕降临，上河区公路桥梁的路灯就像一串珍珠镶嵌在冈比亚河上，成为一道靓丽的风景。”

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