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【邂逅中国 爱上中国】中秋特别版创意MV｜中外Z世代青年同唱一首歌：《“圆”来是缘》

2024年09月16日18:59 | 来源：环球网
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“我是老外，但不见外！”在中国，有这样一群“不见外”的老外——他们吃中餐、说中文、读古诗、打太极，活脱脱“洋面孔”的中国人。邂逅中国产生的独特情缘，让他们深深爱上了中国。环球网“环聚一堂”工作室推出“邂逅中国 爱上中国”——老外不见外系列短视频栏目，讲述“不见外”的老外的生动故事，以外国人视角真实展现经济腾飞、社会巨变、绿水青山的新时代中国。值此中秋佳节之际，本网播发第八期短视频：《中秋特别版创意MV｜中外Z世代青年同唱一首歌：〈“圆”来是缘〉》。

每年农历八月十五日是传统的中秋佳节。如今，中秋节已经是流行于中国众多民族中的传统节日，承载着丰富的文化内涵。“但愿人长久，千里共婵娟”，中国人把圆月视为团圆的象征。“圆”也是土楼最常见的形状，代表客家先民的崇拜。月圆楼圆人团圆，中外Z世代青年缘聚福建土楼，同唱一首歌，拥抱友谊，共筑未来。让我们一起，欢度中秋佳节吧！

制 片 人：范正伟、张炜

监 制：单成彪、赵燕萍

策 划：翟亚菲、杨璐

作 词：丁波（中国铁路南昌局集团有限公司）、陆佳骏（中国铁路南昌局集团有限公司）

作 曲：蔡紫妍（中国铁路南昌局集团有限公司）

统 筹：丁波（中国铁路南昌局集团有限公司）、李楠(中国铁路南昌局集团有限公司)

摄 像：胡鹏（中国铁路南昌局集团有限公司）、余云峰（中国铁路南昌局集团有限公司）、陆佳骏（中国铁路南昌局集团有限公司）

剪 辑：胡鹏（中国铁路南昌局集团有限公司）

翻 译：黄丹琳

出 品：环球网评论部、“环聚一堂”工作室

(责编：徐婵、白宇)

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