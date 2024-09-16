人民网记者 沈小晓

中国是全球增长最快的咖啡市场之一，咖啡贸易正在成为中非经贸合作的重要组成部分。埃塞俄比亚被誉为阿拉比卡咖啡的原产地，以其丰富的口感、上佳的品质闻名世界。埃塞俄比亚也是世界第七大咖啡生产国。近年来，埃塞俄比亚咖啡在中国市场广受欢迎，对华出口以每年27%的速度增长。

根据埃塞俄比亚咖啡和茶叶管理局数据，在过去两年中，中国每年进口多达2万公吨的埃塞俄比亚咖啡。埃塞驻中国大使塔费拉·德贝·伊马姆表示，埃塞与中国双边贸易关系日益密切，中国已成为埃塞俄比亚咖啡的主要进口国之一。“能够在中国喝到埃塞咖啡，我们太高兴了。”

Kerchanshe是埃塞俄比亚最大的咖啡生产和出口企业，公司执行总裁伊思拉尔·德格每年至少去两次中国，考察中国市场，他惊叹于中国的咖啡市场的发展速度和规模，并计划进一步提高产量，以满足更大的中国市场。伊思拉尔·德格表示，中国现在是一个新兴的大型咖啡市场，对埃塞俄比亚咖啡出口公司来说，具有巨大的市场潜力。“中国是一个大市场，我们正密切关注中国市场。”

图为Kerchanshe公司执行总裁伊思拉尔·德格。人民网记者 沈小晓摄

近日，记者探访了Kerchanshe旗下的德贝卡种植园。该种植园位于埃塞俄比亚南部奥罗米亚州古吉产区，这里距首都亚的斯亚贝巴以南约500公里，以茂密的森林、连绵的山丘和丰富的咖啡种植园而闻名。当记者走进德贝卡种植园时，农场协调员艾哈迈德·耶曼正在苗圃里，和同事们一起悉心照料着咖啡幼苗。“我们在苗圃和露天的咖啡田中安装了喷水器和滴灌系统，会根据作物的生长情况、湿度、土壤情况等，实现精准自动灌溉，大大提高了灌溉效率，提高了产量，也节约了水资源。”耶曼介绍说，相信产自这里的咖啡很快就会来到中国消费者身边。

咖啡生产是埃塞俄比亚农业主导型经济的关键。据官方数据，埃塞俄比亚约有 500 万小规模咖啡种植户，全国有超过 2500 万人从事咖啡生产、加工和销售以维持生计。埃塞俄比亚政府制定了一个雄心勃勃的目标，即在未来15年内将每年的咖啡出口额增加到46亿美元。实现这些目标不仅会提高该国的咖啡出口量，也将咖啡农的收入增加到35亿美元，并为270万人创造就业机会。

农场协调员艾哈迈德·耶曼正在检查咖啡幼苗。人民网记者 沈小晓摄

在采访中，伊思拉尔·德格告诉记者，咖啡种植、出口等产业链的现代化发展大大改善了当地民众的生活，“除此之外，我们为当地农户修建学校、道路、电力基础设施，提供技能培训和就业岗位……农民从中受益。”

在位于奥罗米亚州南部的Bule Hora咖啡加工厂里，工人们正在各个操作间有序分工协作，咖啡加工全套设备在厂房里井然有序运行着。新鲜的咖啡豆经过筛选、清洗、熏蒸和包装后，运往吉布提港装船，再经海运抵达中国。

在Bule Hora咖啡加工厂里工作的当地工人们。人民网记者 沈小晓摄

在咖啡加工厂的测评实验室里，咖啡品质鉴定师阿萨法正在和团队一起有条不紊的进行杯测的各项环节。只见他先低头闻闻咖啡香，稍后开始“破渣”，以小小的圆匙拨开浮在表面的咖啡渣，再次细闻后，用圆匙快速捞走浮在表面的咖啡渣。最后，他用圆汤匙取一匙清澈的咖啡，快速啜入口中……

“我们要根据气味、浓郁度、酸度等多个维度来对咖啡进行检验。经过一系列的环节和程序，确保咖啡豆在运输前在体积、风味、香气和其他品质方面符合最高标准，向全世界的消费者，尤其是中国的消费者们，提供高品质的咖啡。”阿萨法表示，中国对埃塞俄比亚咖啡的需求正在增长。“埃塞俄比亚咖啡豆的独特性、严格的生产和杯测过程为我们的咖啡进入中国咖啡市场提供了质量保障。”

在咖啡加工厂的测评实验室里，咖啡品质鉴定师们准备进行杯测。人民网记者 沈小晓摄

今年5月，2024昆山国际咖啡产业展览会在昆山国际会展中心举行，以“咖啡”为媒、以“展会”为介，搭建全球咖啡产业合作、技术分享、文化交流的大平台，助力上下游优质企业深化合作内涵、拓展合作空间。埃塞俄比亚派出由59个咖啡企业组成的庞大展团参展，向中国消费者展示埃塞咖啡的独特魅力。埃塞俄比亚咖啡协会总经理吉萨特·沃库带队参加了此次展览会。“埃塞俄比亚咖啡在中国市场广受欢迎。”吉萨特·沃库表示，依托越来越开放的中国市场及电商平台的数字化赋能，中国咖啡市场前景非常乐观。

图为埃塞俄比亚咖啡协会总经理吉萨特·沃库。人民网记者 沈小晓摄

自“一带一路”倡议提出以来，中国与埃塞俄比亚政治互信与经贸往来日渐加深，中国成为埃塞俄比亚的最大贸易伙伴和主要投资来源国。咖啡贸易的进一步发展，不仅能够促进两国经贸往来，也推动两国人民的民心相通，加强文明交流互鉴。

埃塞俄比亚人有句俗语：“咖啡就是我们的面包”。咖啡是埃塞俄比亚日常生活的重要内容，也是埃塞俄比亚文化不可或缺的一部分。“对于很多人来说，咖啡只是一种饮料，而对于我们来说，它是一种生活方式。每喝一口咖啡，我们都会感受到我们的文化和价值观的精髓。”伊思拉尔·德格说，随着全球文化交流的加深，咖啡与中国茶之间的融合会更加紧密。“随着越来越多的中国消费者爱上埃塞俄比亚咖啡，中国对埃塞俄比亚咖啡的需求将会大幅增长，这也将吸引更多的中国朋友了解埃塞的文化，促进跨文化的交流和合作。”

来自上海埃啡进出口贸易有限公司的朱新悦是一名咖啡进口商，从事埃塞咖啡贸易已经第9个年头。从2015年最初的1-2个货柜，到近几年每年超过100个货柜、2000多吨的埃塞咖啡进口，他见证了埃塞咖啡在中国市场的表现。他告诉记者，埃塞俄比亚作为阿拉比卡咖啡豆的故乡和精品咖啡的代表，在这几年的中国咖啡浪潮中广受欢迎，已经被广大中国消费者所熟知，在国内的销量也是节节高升。尤其是近年来，通过进博会、电商等平台，来自埃塞俄比亚的精品咖啡豆在中高端咖啡市场占有率逐年升高。

朱新悦举例说，埃塞咖啡品牌GERA的咖啡熟豆，在2019年首次参与进博会就和天猫国际共同签署了入驻协议，成为第一个直接入驻天猫国际的埃塞俄比亚咖啡品牌；埃塞咖啡品牌ARADA熟豆在2022年参与网络助农直播间，创造了30秒钟售完10万包的记录。“作为埃塞俄比亚咖啡国内主要的进口商，我们相信埃塞咖啡在中国是有光明的未来，大有可为。”

2024年中国国际服务贸易交易会于9月12日至16日在北京举行。在埃塞俄比亚展馆里，埃塞俄比亚驻华大使馆特命全权公使蒙泰哈·杰莫饶有兴致地拿起特制手冲壶，为驻足参观者送上一杯杯地道的埃塞咖啡。杰莫表示，希望通过让大家先品尝咖啡、爱上咖啡，再了解其背后的埃塞俄比亚传统咖啡仪式和文化，吸引更多中国游客去埃塞俄比亚看一看。

9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京开幕，主题为“全球服务 互惠共享”。图片来源：新华社

中国始终致力于扩大对最不发达国家单边开放，拓展非洲农产品输华“绿色通道”。杰莫表示，零关税待遇充分表明中国推进高水平开放和南南合作的决心和诚意，将进一步促进咖啡、大豆、芝麻等埃塞产品出口至中国。

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