人民网约翰内斯堡9月15日电（刘畅） 9月13日，驻南非大使吴鹏出席中国驻南非使馆同南国家新闻俱乐部联合举办的中非合作论坛峰会成果宣介会并发表主旨讲话。南总统府发言人、政府新闻办主任、国家新闻俱乐部主席、南访华记者团成员等出席并致辞。来自南政府、商界、智库、媒体、高校等各界代表百余人参会。

驻南非大使吴鹏出席中国驻南非使馆同南国家新闻俱乐部联合举办的中非合作论坛峰会成果宣介会并发表主旨讲话。人民网 刘畅摄

吴大使指出，本届中非合作论坛北京峰会亮点纷呈，是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交，在中非关系史上具有里程碑意义。

吴大使全面介绍习近平主席在峰会上提出的中非携手推进现代化六大主张、未来3年中非携手推进现代化十大伙伴行动，并围绕下阶段中非合作蓝图等深入解读峰会精神和成果。吴大使表示，希望南各大媒体记者继续关心支持中南中非关系发展，更加全面客观报道中南中非合作，为共筑新时代全天候中非命运共同体贡献力量。

吴大使回答记者提问。人民网 刘畅摄

与会嘉宾积极评价本届论坛峰会成果，高度赞赏中方为非洲发展所做贡献，表示愿积极宣传并推动落实峰会成果，进一步密切中南中非各领域交往合作。来宾现场观看中非合作论坛北京峰会宣传片，共同回顾峰会精彩瞬间。吴大使还就中非关系、中南经贸合作等回答了现场记者的提问。

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