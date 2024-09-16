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日本驻华大使看服贸会：当今中国各项技术飞速发展

2024年09月16日16:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月15日电（记者盛楚宜、张文捷）近日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行，其中综合展国别展区集中展示各个国家和国际组织服务贸易领域的优势特色，各色展品琳琅满目，配套活动丰富多彩。

日本驻华大使金杉宪治出席2024年服贸会。人民网记者 盛楚宜摄

日本驻华大使金杉宪治出席2024年服贸会。人民网记者 盛楚宜摄

9月15日上午11时，2025年日本大阪·关西世界博览会（以下简称“世博会”）吉祥物“脉脉”在服贸会日本馆亮相，日本驻华大使金杉宪治等嘉宾出席了宣传活动。

金杉宪治在活动上表示，当今中国可再生能源、自动驾驶等技术都在飞速发展，相信参展服贸会的企业也都实际感受到了这一点。

日本驻华大使金杉宪治（左二）参观2024年服贸会日本馆。人民网记者 盛楚宜摄

日本驻华大使金杉宪治（左二）参观2024年服贸会日本馆。人民网记者 盛楚宜摄

金杉宪治还提到，日本自古以来就吸收并使用源自中国的汉字，在2025年世博会上的中国馆将会是以古代卷轴为设计主题的建筑物。

据悉，2025年日本大阪·关西世界博览会将于2025年4月13日至10月13日举行，中国参展2025年世博会的主题为“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”。

(责编：艾雯、张悦)

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