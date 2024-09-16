人民网 孙鸿宇

9月14日，中法体育日在中国国际服务贸易交易会会期内举行，中法体育行业代表出席论坛并参加相关活动，共同探讨中法体育合作交流的重要议题，展示中法体育合作的诸多项目和成果，展望中法未来的体育合作与交流。

中法马术合作：现状与发展

在法国，马术文化深入人心，可以称作全民运动，拥有极高的普及度。马术不仅是一项运动，更是一种生活方式。随着中国马术行业的迅速崛起，中法两国在马术领域的合作日益加深。

SEEO希奥体育作为一家专注于中法马业资源整合的法国企业，搭建中法马术合作的桥梁，为推动双方的合作与交流做出积极贡献。同时，嘀都马术创始人李娜（Hélène Lemerle）在中国多年深耕马术行业，积极拓展中法马术合作的深度与广度。

SEEO希奥体育联合创始人、总经理张梦苑表示，“马术运动在中国已经展现出巨大的潜力和吸引力。”随着中国马术行业的逐步发展，巨大的市场需求进一步吸引了法国马术企业，推动了两国在马术文化上的进一步融合。

中国青少年参加马术训练营。 SEEO希奥体育供图

中法马术合作重点：马匹交易与兽医培训

李娜表示，“中国的马术文化有着悠久的历史，马术行业正在迅速崛起，充满活力，展现了极大的发展潜力。”她认为，法国的优质运动马匹，尤其是在障碍赛和三项赛中的表现，享誉全球。随着中国市场对优质马匹的需求增加，双方在马匹交易方面的合作前景广阔。

此外，兽医领域的合作也不容忽视，“马匹的健康与马术运动的安全密切相关，保障马匹的身心健康至关重要。”李娜认为，两国在这一领域的合作将极具潜力。

中国青少年参加马术训练营。 SEEO希奥体育供图

马术与可持续发展：体育、文化与环保的融合

马术运动不仅是中法两国体育合作的重要桥梁，还为双方在文化与可持续发展领域提供了更多的合作机会。李娜表示，随着越来越多的中国青少年参与马术运动，马术逐渐成为促进中法两国民间交流的纽带。这种体育与文化的双向互动，有助于两国在更广泛的领域内深化合作。文化艺术领域的交流也为马术合作带来新的维度。张梦苑透露，明年将在法国凡尔赛举办马术文化艺术展览，展示中法两国艺术家创作的马术文化作品，这将进一步深化两国在文化领域的交流。

此外，马术运动还与可持续发展密切相关。法国马术协会强调了“尊重他人、尊重马匹和尊重环境”的原则，马术训练不仅能提升技术，还能培养参与者对环境的保护意识。通过人与自然的互动，马术为体育和环保的结合提供了一个独特的平台，中法合作将共同推动马术行业的可持续发展。

中国青少年参加马术训练营。 SEEO希奥体育供图

中法马术合作不仅在技术、培训和商业模式上充满机遇，同时也在文化交流与可持续发展方面展现出无限潜力。随着双方合作的不断深化，未来中国的马术行业必将迎来更大的发展空间，成为中法合作的又一成功范例。

(责编：艾雯、张悦)