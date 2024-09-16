人民网仰光9月15日电（记者谢佳君）9月14日，2024“天涯共此时—中秋诗会”在仰光中国文化中心成功举行。中国驻缅使馆李千国参赞、仰光大学校长丁貌通博士、中国银行（香港）仰光分行行长刘颖、仰光中国文化中心主任向剑波出席并致辞，来自仰光大学、仰光外国语大学、缅甸国家行政学院的师生代表及部分中企缅籍员工共150余人参加活动。

李千国在致辞时表示，参加“中秋诗会”，既是感受古风雅韵，也是寻找一种“回家”的感觉。缅甸同样流传着许多关于月亮的传说和故事。祝愿大家“但愿人长久，千里共婵娟”。

丁貌通致辞说，缅甸与中国山水相连、文化相通。中国有中秋节，缅甸也有月圆节。此次活动将使缅甸学生对中国传统文化有更多了解，从而促进两国人文交流。

刘颖表示，中银（香港）仰光分行愿意加强与仰光中国文化中心及仰光大学的合作，以金融力量助推中缅文化交流。

向剑波在欢迎辞中介绍，希望将中秋佳节蕴含的“和平”“团圆”和“美好”的寓意分享传递给缅甸朋友们，祝愿中缅胞波情谊如中秋之月，圆满、皎洁而和谐。

活动现场，仰光博文学校的师生们表演了中秋诗句朗诵、京剧、小品、歌舞等精彩节目，而中国文化知识抢答则将诗会气氛推向高潮。意犹未尽的观众们还踊跃参加了会后的月饼制作和毛笔书法等中国文化体验活动。