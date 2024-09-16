中新社北京9月14日电 (记者 吕少威)2024年中国国际服务贸易交易会(下称“服贸会”)正在北京举行。不断扩大的国际“朋友圈”展现服贸会作为全球服务贸易盛会的“强磁场”，也从另一个侧面诠释了外商“加码”中国市场的意愿高企。

今年服贸会，法国首次担任主宾国。开幕当天，集合凯旋门、比尔哈凯姆桥拱门、巴黎奥运会等元素的法国馆在北京国家会议中心亮相。安盛、欧莱雅、施耐德电子等10家法国知名企业在法国馆参展。服贸会期间，法国还围绕投资、体育、医疗等主题组织了3场会议活动。

法国驻华大使馆商务参赞孔士嘉表示，“我们的目标是汇聚各行业的专家和关键企业，促进法中双方企业之间的交流合作。我们的愿景是消除障碍，建立联系，增强法中合作的深度和广度。”

作为服贸会的老朋友，日本贸易振兴机构(JETRO)每年都组织日本企业赴“服贸之约”。据JETRO北京代表处副所长草场步介绍，今年日本共有60家企业和团体参展服贸会，参展规模创历史新高。

草场步坦言，这充分说明日本企业对服贸会这一国际化平台的认可度和评价不断提升，许多日本企业持续看好中国经济发展潜力和中国市场魅力，希望在华开展或扩大业务。期待借服贸会平台，让更多中国消费者了解日本的服务业和产品，进一步加强日中两国的经济交流。

2012年以来，服贸会已成功举办十届，全球知名度和国际影响力不断提升，已累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为深化服务贸易国际合作的重要平台。

服贸会也是中国不断推进高水平对外开放的一个缩影。从设立22个自贸试验区、建设海南自由贸易港，到力推《区域全面经济伙伴关系协定》签署生效，构建面向全球的高标准自由贸易区网络；从多次缩减外资准入负面清单，到放宽电信、医疗等服务行业准入……中国持续加大对外开放力度，与世界共享中国发展“红利”。

近期，中国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。草场步对此颇为关注：“这一举措值得欢迎。此外，中国拟允许在北京、上海、南京、福州等地设立外商独资医院的政策也令人瞩目。中国持续扩大开放，外商参与空间更加广阔。”

格鲁吉亚第一副总理达维塔什维利在2024年服贸会全球服务贸易峰会上指出，中国政府致力于通过开放和合作提升全球服务贸易，促进经济持续复苏，通过系列举措创造更加开放和包容的环境。

希腊前外交部长乔治·卡特鲁加洛斯在服贸会期间提到，近年来，希腊与中国在海运、民航、新能源和农业等方面都进行了开放合作，取得了共赢的成果，惠及两国企业和民众。要坚持更高水平的开放，只有坚定地维护国际合作，才能推动贸易进一步发展。

安永连续五年参与服贸会，今年聚焦行业数字化转型，带来技术、财务、运营、风险等方面的最新洞察和解决方案。安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯表示，安永的快速发展，正是得益于中国营商环境不断优化及区域开放程度持续加深。中国积极有序推进服务业开放，持续提升贸易投资自由化、便利化水平，为企业扎根中国或加快出海提供信心。

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