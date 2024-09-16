中新社沧州9月14日电 题：中国“杂技之乡”的洋学生：让杂技成为身体一部分

作者 裴国荣 王昱鑫

“来这里学习感觉进步特别快，从掌握不了蹬物的平衡到得心应手，每一个动作都需要极大的耐心和毅力，直到让它成为你身体的一部分。”近日，来自美国的杂技学员杰克正在中国“杂技之乡”吴桥练“蹬技”。

“人间游乐无双境，天下杂技第一乡”。吴桥县隶属于河北省沧州市，至今当地流传着“上至九十九，下至才会走，吴桥耍杂技，人人有一手”的民谣。

河北吴桥杂技艺术学校偌大的训练厅里，一张彩绘中式八仙桌在杰克的脚上旋转、腾翻，令人眼花缭乱。此间包括杰克在内，共有来自7个国家和地区的65名杂技学员正在进行为期两个月的学习训练。

9月13日，美国杂技学员杰克正在中国“杂技之乡”吴桥练习“蹬技”。 马天龙 摄

“作为首批国家级非遗，吴桥杂技是一种植根于民间，用肢体语言传递力量与美的古老艺术，拥有悠久的历史和惊、险、奇、绝的艺术魅力。”河北省杂技家协会会员张彦广称，1957年，吴桥出土的距今1500多年的南北朝东魏时期墓葬杂技壁画，足以证明此间杂技历史的久远。

今年21岁的琳达是塞拉利昂杂技马戏团的一名杂技演员，对于闻名世界的吴桥杂技很早就心生向往。她说，这里有非常棒的杂技学校，每个人都有详细的培训方案，用新学到的中国话说叫“因材施教”，“当然(训练)也很严，但我知道，他们想要我们学到最好的东西”。

河北吴桥杂技艺术学校是中国最早的专门培养杂技人才的中等专业艺术学校，自2002年起承担中国杂技类援外项目，目前已培训30多个国家和地区的近700名外国学员。为让学员尽快适应此间学习环境，该校不但制定了详细的培训方案，并为他们配备了专职教练、翻译和生活老师。

来自老挝的红姆对中国“柔术”特别感兴趣，这是她第5次来到吴桥。不同的是，今年红姆的身份从学员变成了教练。跟她一起来此的还有15名老挝杂技学员，翻跟头、顶技、柔术、晃圈，每一项红姆都会认真监督。

“杂技不仅仅只有艰辛，它是对自己身体的探索和打磨，相信回国后，这些孩子都可以成为技艺高超的杂技演员。”红姆说，除了中国杂技，他们还学过越南杂技、俄罗斯杂技，现在老挝的杂技表演大部分是在中国学习的节目，非常受欢迎。

9月13日，来自老挝的红姆(右)指导学员杂技动作。 马天龙 摄

杂技百戏，惊险奇绝。据统计，目前中国杂技中仅吴桥杂技就有10个门类近1000种节目。以吴桥命名的中国吴桥国际杂技艺术节自1987年创办以来，被誉为“东方杂技大赛场”，与摩纳哥蒙特卡洛国际马戏节、法国巴黎“明日”世界马戏节齐名。

随着中国传统节日中秋节临近，已学习近两个月的外国学员把吴桥杂技的精髓项目练得愈发纯熟。忙中偷闲，65名“洋学生”齐聚一堂，提前举办了一场“品月饼、赏杂技”联谊会，共叙友好之谊。

“这一批学员最小的14岁，最大的53岁，他们回国后将进入艺术团体，或者从事杂技教学工作。”河北吴桥杂技艺术学校教务科科长陈健称，杂技作为2800多年前最早的娱乐形式之一，发展到汇集各种表演艺术于一堂，是因为它始终是开放的、包容的，“而这正是彼此交流的意义”。

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