新华社东京/华盛顿9月15日电 题：日铁收购美钢受阻凸显美国政治因素对市场的干扰

新华社记者刘春燕 熊茂伶

日本媒体报道，日本钢铁巨头日本制铁公司（简称日铁）高管日前赴美与美国高级官员会面，以挽救日铁收购美国钢铁公司（简称美钢）的计划。此前，有消息称，美国总统拜登将以“国家安全”为由阻止该收购案。

去年12月，日铁宣布计划斥资2万亿日元（149亿美元）收购美钢，但收购方案遭到美国钢铁工人联合会及美国民主、共和两党人士强烈反对。民主、共和两党总统候选人哈里斯和特朗普也都表示反对这一交易。

分析人士指出，在美国大选背景下，美国政府出于迎合选民需要阻挠收购计划。这再次印证，在美国政客的词典里，没有什么市场规则，也没有什么同盟伙伴，有的只是“选举优先”。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。 新华社记者李睿摄

收购计划受阻

按照去年12月宣布的消息，日铁计划在今年9月前完成对美钢收购。今年4月，美钢召集临时股东大会通过了日铁收购案，美国政府审查成为收购能否成功的关键。9月11日，日铁副会长兼副社长森高弘在华盛顿会见了美国外国投资委员会的相关人士，美方向日铁表示收购计划存在“安保方面的忧虑”。有报道称，拜登将下令中止收购计划。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔在接受新华社记者采访时表示，日铁技术优于美钢，因此收购将改善后者的长期发展前景，并意味着会有更多就业机会，而拒绝这一交易将会使一切都化为泡影。

美钢首席执行官戴维·伯里特9月初表示，如果交易失败，美钢可能将关闭位于宾夕法尼亚州匹兹堡的总部和工厂，恐危及数千个工作岗位，还可能将总部迁出美国。

不过，美国钢铁工人联合会表示，这笔交易并未事先告知美国工会，这违反了工会与企业的合作协议，因而他们怀疑收购后的企业是否有能力履行现有劳动合同，包括养老金、退休人员保险福利等一系列问题。美国钢铁工人联合会主席戴维·麦考尔还说，200年来，匹兹堡一直以其钢铁制造能力而自豪，但如果钢铁厂突然被日本拥有，“这对我们的社区不好，对美国不利……我们的汽车、建筑乃至食品罐中的钢铁都事关国家安全”。

已成“政治问题”

美钢总部所在的宾夕法尼亚州是今年美国总统选举的一个关键摇摆州，美国钢铁工人联合会成员的选票是两党总统候选人都想要争夺的。分析人士指出，由于美国钢铁工人联合会坚持反对立场，拜登政府为了在选前迎合选民以对抗特朗普，于是阻挠收购计划，交易最终能否达成前景不明。

今年3月，拜登发表声明，明确反对该收购案；特朗普也明确表示，若胜选将阻止该交易。8月19日，特朗普在宾夕法尼亚州发表演讲，重申“将阻止（美钢）被日本买下”，“将夺回制造业”。9月2日，哈里斯在匹兹堡竞选活动上表示，美钢“应由美国所有和经营”。

这是2009年9月25日拍摄的美国匹兹堡钢铁大桥。匹兹堡有美国“钢铁之城”“钢都”之称。 新华社记者张岩摄

日本笹川和平财团高级研究员渡部恒雄指出，民主党之所以反对收购，其实是因为特朗普反对。大选在即，既然特朗普提出了符合工会意见的主张，民主党不得不采取同样做法。日本共同社也刊文说，哈里斯等民主党人认为，要战胜特朗普，赢得工会会员的选票是关键之一，因而想在选战冲刺阶段挖掘这一票仓。

赫夫鲍尔表示，美国两党一致反对表明，两党都认为在摇摆州保留一家标志性企业的美国所有权能赢得一些选票。“这一决定从经济角度来看并不合理，但在选情胶着的选举中可能会产生政治影响。”

《日本经济新闻》刊文说，该收购目前在美国已成为“政治问题”，预计在11月总统选举之前会处于僵局。

滥用“国家安全”

分析人士指出，从阻挠收购案能够看出，美国两党和政客都遵循“选票优先”。而美国这样打着所谓“国家安全”旗号压制他国、甚至是盟友的行为不胜枚举：无论是20世纪80年代强迫日本签下“广场协议”，还是对日本多次发动“301调查”打击日本半导体产业，又或是通过对法国阿尔斯通公司进行所谓“司法调查”逼迫其主营电力业务被美国通用电气公司收购……

日前，日本经济团体联合会联合一些美国商业团体共同致信美国财政部长、外国投资委员会主席耶伦，表达对收购计划审查面临“政治干预”的担忧，称审查“将美国经济和工人置于危险之中”，“不应变成打着国家安全幌子的政策”。

正在参加日本执政党自民党新总裁选举的一些参选人也就此事表态。选举热门人选之一、日本前防卫大臣石破茂表示，美国试图阻止收购的言论令人不安，“可能会破坏日美间的信任”。另一位候选人、日本数字大臣河野太郎表示，他“从未想过”收购会引发“国家安全”担忧，“通过企业收购来提高生产力和效率，对买卖双方都有好处，政府不应刻意干预”。

美国智库外交关系协会网站文章说，拜登政府一直寻求提升与美国盟友的经济关系，但批评人士认为，拜登反对美国企业与一家日本公司合并，这令人们质疑华盛顿对盟友的承诺以及对外国投资的开放程度。

(责编：艾雯、张悦)