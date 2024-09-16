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美“北极星黎明”任务团队结束任务返回地球

2024年09月16日08:16 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶9月15日电（记者谭晶晶）执行美国“北极星黎明”航天任务的4名非职业宇航员15日搭乘美国太空探索技术公司“龙”飞船返回地球。

这是2023年2月27日在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心拍摄的“龙”飞船和“猎鹰9”火箭。新华社发（美国航天局供图）

这是2023年2月27日在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心拍摄的“龙”飞船和“猎鹰9”火箭。新华社发（美国航天局供图）

据当地媒体报道，“龙”飞船于美国东部时间15日3时37分（北京时间15日15时37分）在美国佛罗里达州德赖托图格斯群岛附近海域溅落。

“北极星黎明”任务团队由4名非职业宇航员组成。他们10日搭乘“龙”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，进行为期5天的太空之旅。美国支付服务商“Shift4支付”创始人兼首席执行官艾萨克曼是4名宇航员之一，此次任务由艾萨克曼和太空探索技术公司共同出资。

任务期间，“龙”飞船携宇航员到达了距地球超过1400公里的远地点，这是自50多年前阿波罗计划结束以来人类太空旅行到达的最远位置。12日，任务团队中的两名宇航员先后出舱，完成了全球首次商业太空行走。任务团队还开展了一系列科学研究和实验，包括测试飞船与“星链”卫星之间的通信，研究太空飞行及太空辐射对人体健康的影响等。

(责编：艾雯、张悦)

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