新华社刚果（布）黑角9月15日电（刘志磊 高庶民）当地时间15日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达刚果（布）黑角港，开始进行为期7天的友好访问并提供医疗服务。这是“和平方舟”号医院船继2017年执行“和谐使命”任务到访后，时隔7年再次访问刚果（布）。

码头上，刚方为“和平方舟”号医院船举行隆重的欢迎仪式。民众代表挥动中刚两国国旗，热情欢迎“和平方舟”的再次访问。刚军政官员及中国驻刚果（布）大使馆工作人员，华人华侨、中资机构代表等在码头迎接。

访问期间，“和平方舟”号医院船将主要利用主平台对前来就诊的患者进行诊治，同时派出专家分队、巡诊分队赴当地医院进行联合诊疗。此外，任务官兵代表还将与我驻刚大使馆开展联学联建活动，与刚海军官兵举行篮球友谊赛。

今年是中刚建交60周年。9月，中非合作论坛北京峰会隆重举行，中刚两国元首一致决定进一步深化中刚全面战略合作伙伴关系，加快构建高水平中刚命运共同体，携手推进各自现代化，为推动构建人类命运共同体贡献积极力量。

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