新华社里约热内卢9月15日电（记者王天聪）巴西国家自然灾害监测预警中心最近发布的数据显示，今年巴西的干旱已波及约500万平方公里，影响了全国约59%的国土面积。

巴西里约热内卢联邦大学环境卫星应用实验室的数据显示，过去3个月中，大约有300万公顷的土地因火灾而遭到损毁。数据显示，巴西潘塔纳尔湿地的火灾数量与2023年同期相比，从373起跃升至上千起。

巴西国家空间研究所称，巴西近500万平方公里的土地被烟雾覆盖。在西北部的朗多尼亚州等地，多个航班受到弥漫在当地上空的烟雾影响而取消。当地政府建议人们避免户外活动。

有空气监测机构的数据显示，由于大量烟雾的影响，圣保罗连续多日记录了全球最差的空气质量。

巴西地质调查局的数据显示，亚马孙河流域的马代拉河、阿克里河和索利蒙伊斯河降至历史最低水位。据巴西《都市报》报道，亚马孙河流域的马代拉河水位从7月以来持续下降，于14日中午降至自1967年有记录以来的最低数值。马代拉河是亚马孙河最长的支流。

专家认为，这场干旱的原因包括厄尔尼诺现象等自然因素，以及砍伐森林、非法用火等人类活动。

巴西总统卢拉10日访问了亚马孙地区，宣布将拨款5亿雷亚尔（约合8985万美元）用于河流疏浚，并计划恢复建设连接马瑙斯和波多韦柳的公路。卢拉表示，高速公路的建设工作十分重要，因为亚马孙河流域正面临干旱，导致水路运输和物流困难。

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