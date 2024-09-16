新华社耶路撒冷9月15日电（记者王卓伦）也门胡塞武装15日向以色列中部发射一枚导弹，以色列总理内塔尼亚胡警告说这一武装组织将付出“沉重代价”。

以色列国防军15日发表声明说，当日清晨一枚地对地导弹从也门向以色列领土发射，以军防空系统进行了多次拦截。初步调查显示，导弹可能在空中碎裂。袭击没有造成人员伤亡。

新华社记者手机安装的预警系统显示，15日晨6时30分许，特拉维夫等一些以色列中部城市拉响防空警报。

也门胡塞武装15日发表声明称，该组织发射了一枚高超音速导弹，目标是特拉维夫的雅法地区。声明说，导弹击中以色列境内一处军事目标。

内塔尼亚胡在当日召开的内阁会议上说：“任何袭击我们的人都无法逃脱惩罚。”他说：“胡塞武装应该已经知道，任何伤害我们的企图都将付出沉重代价。”

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装为施压以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动，多次使用导弹和无人机袭击以色列南部港口城市埃拉特，并在红海等海域袭击关联以色列的商船，但对以色列中部人口密集区域的袭击较为罕见。

(责编：艾雯、张悦)