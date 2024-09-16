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委内瑞拉拘捕14名涉嫌破坏该国稳定的外国人

2024年09月16日08:06 | 来源：新华网
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新华社加拉加斯9月15日电（记者田睿）委内瑞拉内政、司法与和平部部长卡韦略14日通报说，委执法部门拘捕了14名涉嫌破坏委国内稳定的外国人，其中包括一名美国人、两名西班牙人和一名捷克人。

卡韦略说，被捕的外国人中有一名美国现役军人，此人曾参加伊拉克和阿富汗战争，是在委内瑞拉策划制造混乱的负责人，制订过暗杀委总统马杜罗等破坏计划。被捕的两名西班牙人属于西班牙国家情报中心，被捕的捷克人是一名雇佣兵。委方未披露其他人员的国籍。

卡韦略还说，委执法部门在一次行动中缴获400多支来自美国的步枪。他要求美国政府就此做出解释。

美国国务院一名发言人在接受美国广播公司采访时说，美方确认一名美军成员被委方拘留，并注意到有未经证实的消息称另外两名美国公民在委被拘留。这名发言人矢口否认美国参与阴谋推翻马杜罗政权。

西班牙媒体15日援引本国政府内部人士的话说，被委方拘留的两名西班牙人不是西班牙国家情报中心人员。西外交部消息人士说，该国驻委内瑞拉大使馆已向委政府发出口头照会，要求“会见被拘留者，以核实他们的身份和国籍”，并“确切了解他们被指控的罪名，确保他们能获得所有必要援助”。

捷克外交部一位新闻发言人15日对捷克通讯社说，外交部确认一名捷克公民在委内瑞拉被拘留，由于“事件的敏感性”，目前不能提供更多信息。

(责编：艾雯、张悦)

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