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美国特勤局挫败一起疑似针对特朗普的暗杀图谋

2024年09月16日07:15 | 来源：新华网
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新华社纽约9月15日电（记者夏林）美国联邦调查局15日说，美国特勤局当天下午在佛罗里达州西棕榈滩挫败一起疑似针对前总统、共和党总统候选人特朗普的暗杀图谋。特朗普安全无虞，嫌疑人已被抓获。

美国特勤局当天下午在新闻发布会上说，这起事件当地时间13时30分发生在特朗普国家高尔夫球俱乐部附近，当时特朗普正在打高尔夫球。特勤局人员发现一名嫌疑人从球场围栏中伸出枪口指向特朗普后立刻开枪制止。嫌疑人随后驾车逃跑，稍后在相邻的马丁县落网。事件中没有人员受伤。

佛罗里达州棕榈滩县警察局长里克·布拉德肖对媒体说，嫌疑人当时躲藏在距特朗普约400米的灌木丛中，警方随后发现一支配有瞄准镜的AK-47突击步枪，并根据目击者提供的线索在马丁县将其抓获。

美国联邦调查局发表声明说，该局已做出回应，正在调查这起疑似针对特朗普的暗杀事件。

特朗普竞选团队当天发表声明说，特朗普处于安全状态。特朗普本人也表示：“我很安全，很好!”

美国总统拜登和副总统、民主党总统候选人哈里斯已经听取事件通报。哈里斯在社交媒体上发文说，“暴力在美国没有市场”。

今年7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会上遭遇“未遂刺杀”。特朗普右耳被子弹击伤，现场一名观众死亡，另外两名观众重伤，枪手被特勤局人员当场打死。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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