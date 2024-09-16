本报记者 杨 讴 邹 松

“南非是习近平主席到访次数最多的非洲国家，我们十分珍视同中国的特殊情谊。”南非总统拉马福萨日前接受本报记者采访表示，南中关系已提升为新时代全方位战略合作伙伴关系，两国将在牢固的政治互信基础上实现共同繁荣。

拉马福萨对记者说，南非同中国的友好合作广泛而深入，不仅涉及经贸、人文、教育等双边领域，同时在共同应对全球性挑战中长期相互支持。在联合国、金砖国家机制、中非合作论坛等多边舞台上，南非与中国的合作都显示出高质量。

拉马福萨认为，南非与中国的特殊情谊建立在相互理解、互利共赢的基础之上。他表示，建交26年来，两国关系蓬勃发展，中国目前是南非最大的贸易伙伴。此次访华期间，南中双方讨论通过优化贸易结构、加大市场准入和扩大南非高附加值产品出口，进一步扩大经贸往来。这些举措将进一步优化双边合作，为实现经济可持续增长奠定基础。

“南中合作仍有巨大潜力，特别是在清洁能源、基础设施、电动汽车等领域，中国的经验和技术值得南非借鉴。”拉马福萨表示，中国有先进的技术和成熟的产业体系，南非拥有丰富的制造新能源电池所需原料，这足以吸引两国企业携手促进相关产业的发展。拉马福萨还表示将尽快优化南非签证政策，方便更多中国商务人士和游客进入南非，进一步加强南中友好交往，促进两国民心相通。

拉马福萨在谈及中国对非政策时表示：“中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，非中关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。南非珍视并尊重中国这种极具战略眼光的开放态度和举措。”拉马福萨认为，习近平主席提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动与非盟《2063年议程》高度契合，可以帮助非洲推动互联互通，实现共同发展。

对于两国关系的未来，拉马福萨充满信心。他表示，新一届南非政府刚刚成立，南非多党派第一次组成代表团访华。“代表团不少成员都是首次来到中国，对中国的发展成就表示钦佩，希望借鉴中国的发展经验。一个更加团结、勤勉、高效的南非新政府，将与永远值得信赖的中国伙伴一起，加快构建高水平南中命运共同体。”拉马福萨说。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)