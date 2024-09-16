本报记者 韩晓明

“现代化离不开和平稳定的发展环境。”习近平主席日前在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提出“要携手推进和平安全的现代化”，表示中方愿帮助非洲提升自主维护和平稳定的能力，推动全球安全倡议率先在非洲落地，促进高质量发展和高水平安全良性互动，共同维护世界和平稳定。

实现持久和平和普遍安全是中国人民和非洲人民的共同愿望，坚持安全上守望相助是构建新时代全天候中非命运共同体的应有之义。中非携手推进和平安全的现代化，必将为世界和平安全事业发挥更大作用。

“非中有着维护和平、实现可持续发展的共同愿景”

中国一贯主张非洲人以非洲方式解决非洲问题，全力支持非洲和平安全事业。峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》指出：“我们愿秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，携手落实全球安全倡议，开展全球安全倡议先期合作。”

中方提出全球安全倡议，积极参与联合国维和行动，斡旋非洲的热点问题，支持非洲提升自主维和、维稳及反恐能力，为实现非洲大陆的和平稳定贡献力量。

苏丹主权委员会主席布尔汉感谢中方为支持苏丹维护国家主权和领土完整、恢复和平稳定所作的努力。布尔汉表示，苏丹高度赞赏习近平主席宣布的“十大伙伴行动”，相信这将极大助益苏丹摆脱战争苦难，实现和平和发展。

“全球安全倡议为人类在多边主义机制下实现和平、相互尊重、互利共赢提供有益启迪。”塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，面对当前国际形势，非中双方更应该携手合作。

“非中双方应深化和平与安全领域的合作，加强在多边主义框架下的协调与配合。”吉布提总统盖莱说，“非中有着维护和平、实现可持续发展的共同愿景。吉方坚定支持全球安全倡议，倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，推动政治解决地区热点问题。”

“深化对华合作愈加成为非洲国家实现安全、稳定和可持续发展的希望”

同非方建立落实全球安全倡议伙伴关系，打造倡议合作示范区；为非方培训6000名军队人才和1000名警务执法人员，邀请500名青年军官访华；开展中非军队联演联训、联合巡航，实施“助力非洲摆脱雷患行动”，共同维护人员和项目安全……习近平主席在主旨讲话中提出“安全共筑伙伴行动”，展现了中方助力非洲实现安全、稳定、可持续发展的决心。

“相关举措将大大增强非洲国家维护和平的能力，为非洲发展提供更加稳定的环境，也将为全球和平稳定作出贡献。”坦桑尼亚坦中友好协会秘书长约瑟夫·卡哈马说。

“赞赏中方为非洲和平安全作出的努力，愿与中方一道，共同为非洲和平稳定作出贡献”“愿加强在非洲热点问题上的协调，共同维护非洲和平与安全”……峰会期间，中国与多个非洲国家在和平安全合作方面达成共识。

峰会还通过《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，双方将在全球安全治理、维和、反恐、执法、领事、网络安全和人工智能等多个领域开展合作。中非在传统安全与非传统安全领域携手合作，必将切实增进中非人民的福祉。

“在当前复杂动荡的国际形势下，深化对华合作愈加成为非洲国家实现安全、稳定和可持续发展的希望。”中非共和国总理莫卢瓦说。索马里总统马哈茂德表示，索马里渴望实现安全与稳定，将中国作为可靠和可信任的伙伴和朋友，希望不断深化两国友好合作关系。

中国积极帮助非洲应对粮食安全等非传统安全挑战。“得益于中国的帮助，马达加斯加实现了杂交水稻技术升级，保障了粮食安全。”马达加斯加总统拉乔利纳表示，马方坚定致力于成为中国的合作伙伴，积极落实全球安全倡议。

“携手为建设持久和平、普遍安全的世界注入动力”

来自50多个非洲国家和主要次区域组织的约300名中外代表出席中非合作论坛北京峰会和平安全高级别会议。与会非洲国家领导人回顾非中和平安全领域合作情况，高度评价中方提出的全球安全倡议和中方为非洲和平安全事业发挥的积极作用，期待非中携手，为全球稳定注入更多正能量。

“当今世界，恐怖主义、武装冲突、人道主义危机、网络安全等问题是全人类面临的共同挑战，需要各方加强协调、共同应对。”刚果（布）总统萨苏表示，和平与安全是实现发展的基础，持久和平、普遍安全的共同未来将为现代化发展提供坚实保障。

“中国已经成为全球和平安全的积极推动者，致力于通过对话协商解决冲突。”尼日利亚总统提努布表示，中国提出全球安全倡议等重要倡议，深化了非中之间的联系，显示出非中伙伴关系变革性的力量。“非中双方将进一步深化互信，携手为建设持久和平、普遍安全的世界注入动力。”

当前，世界百年变局加速演进，尽管前方有各种不确定性甚至惊涛骇浪，但是人类发展进步的大方向不会改变。只要28亿多中非人民同心同向，一定能在现代化道路上共创辉煌，引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)