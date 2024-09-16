本报记者 刘玲玲 张博岚

国家主席习近平近日向2024年中国国际服务贸易交易会致贺信，指出中国愿同世界各国一道，顺应经济全球化大趋势，共享机遇、共商合作、共促发展，为推动世界经济增长、增进各国人民福祉贡献力量。与会嘉宾表示，习近平主席的贺信彰显了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的决心，为推动世界经济增长、增进人民福祉注入新的动力。

“中国正以切实举措推动全球服务贸易开放合作”

习近平主席在贺信中指出，服贸会已成功举办十届，是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照，为构建开放型世界经济作出了积极贡献。

格鲁吉亚第一副总理达维塔什维利表示，服贸会为促进全球服务贸易交流合作与探索新机遇提供了重要平台。作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会每年吸引全球大量机构、商协会、展商等广泛参与，是中国致力于通过开放合作促进全球经济持续复苏的重要举措。

意大利企业加达水疗国际业务顾问马内蒂·赫塔对记者表示：“习近平主席的贺信展现了中国愿同其他国家合作共赢、构建开放型世界经济的态度。服贸会为各国加强经贸合作搭建了良好平台，架起不同国家强化沟通交流、共享发展机遇的桥梁。”

世界贸易网点联盟主席布鲁诺·马谢参加了历届服贸会。在他看来，服贸会是各方建立联系、交流经验、增进合作的重要平台，为相关企业带来了诸多合作机遇。“中国正持续推进高水平开放，以中国大市场为世界提供新的发展机遇，用高质量发展为全球提供更多更好的中国服务。”

尼日利亚今年首次参加服贸会，共派出15家企业参会。“我们希望通过参加服贸会进一步促进尼中两国经贸交流，特别是在服务贸易领域的交流。”尼日利亚驻华大使馆临时代办巴巴加纳·瓦基勒说，“积极顺应服务贸易数字化、智能化、绿色化发展趋势，中国正以切实举措推动全球服务贸易开放合作”。

“促进全球服务贸易释放更多创新活力”

习近平主席在贺信中指出，中国将坚持以高水平开放推动高质量发展，完善高水平对外开放体制机制，创新提升服务贸易，主动对接国际高标准经贸规则，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容，有序扩大服务市场对外开放，提升服务业和服务贸易开放平台功能，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

“习近平主席的贺信展现出中国继续扩大高水平开放的决心。中国在服务贸易领域不断推出新举措，为包括玻利维亚在内的众多国家企业带来深化合作的机会。”玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯表示，玻利维亚期待同中国加强合作，为两国人民带来更多福祉。

习近平主席在贺信中提出的一系列举措让瑞士空气净化信息科技公司艾可爱尔全球首席执行官弗兰克·克利斯提·哈姆深感振奋。“这些重要举措的实施将对推动全球服务贸易发展产生深远影响。”哈姆表示，其中的“创新提升服务贸易”举措将“促进全球服务贸易释放更多创新活力，推动全球数字贸易和数字经济高质量发展”。

“中国采取了许多优化营商环境的措施，有助于帮助更多中小型外资企业更好地融入中国市场。”马谢认为，中国市场对于世界各地的企业“都非常具有吸引力”。中国持续完善高水平对外开放体制机制，让跨国企业对在华发展前景充满信心。

“为推动世界经济复苏、促进共同发展贡献力量”

“贸易壁垒阻碍经济发展，保持开放的精神非常重要。”巴基斯坦驻华大使馆商务参赞古拉姆·卡迪尔表示：“习近平主席的贺信传递出中国将继续扩大对外开放、提升服务贸易水平的信号。希望巴基斯坦企业利用好服贸会这一国际化平台，在共建‘一带一路’框架下，与中国以及其他国家企业加强互利合作。”

法国担任今年服贸会主宾国。在法国智奥会展集团大中华区首席执行官罗门看来，中国越来越开放的服务贸易市场吸引着更多跨国企业前来投资。罗门表示：“服贸会为跨国企业提供了交流合作的宝贵机会。我们将持续投资中国，共享中国机遇。”

新西兰中国友好协会主席黎开盛表示，新西兰与中国在教育、旅游等服务贸易领域具有合作潜力，在数字金融、数字医疗以及影视动画等领域也可以加强合作，期待两国进一步加强贸易联系。

“中国坚持以高水平开放推动高质量发展，完善相关机制，促进服务贸易发展，打造一流的营商环境，将释放更多创新活力，为更多企业在华发展提供新机遇。”施耐德电气副总裁、公司事务及可持续发展中国区负责人夏学英说。

在吉尔吉斯斯坦展厅，吉尔吉斯斯坦阿斯库奈国际旅游公司总经理卡帕洛娃热情地向观众介绍旅游项目和签证政策。她表示：“我们已经进入中国市场十几年，对公司在中国市场的表现感到非常满意。中国市场充满了活力与韧性。中国持续扩大对外开放将增强各国企业深耕中国市场的信心，为推动世界经济复苏、促进共同发展贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)