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俄罗斯“联盟MS-26”载人飞船与国际空间站对接

2024年09月12日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月11日电（记者刘恺）俄罗斯国家航天集团11日在官网发布消息说，俄“联盟MS-26”载人飞船当晚与国际空间站实现对接。

　　搭载“联盟MS-26”飞船的“联盟-2.1a”火箭于莫斯科时间11日19时23分（北京时间12日0时23分）从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空，随后进入预定轨道。莫斯科时间11日22时32分（北京时间12日3时32分），“联盟MS-26”飞船与国际空间站实现对接。

　　搭乘“联盟MS-26”飞船抵达国际空间站的有俄罗斯宇航员阿列克谢·奥夫奇宁和伊万·瓦格纳，以及美国宇航员唐纳德·佩蒂特。

　　据塔斯社报道，他们将在国际空间站工作202天，计划于2025年4月1日返回地球。在国际空间站期间，他们计划进行42项科学实验，其中3项是首次进行。此外，奥夫奇宁和瓦格纳将于今年12月进行太空行走。

　　据介绍，俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科、尼古拉·丘布和美国宇航员特雷西·戴森将于9月23日搭乘“联盟MS-25”飞船返回地球。戴森今年3月搭乘“联盟MS-25”飞船抵达国际空间站，而科诺年科和丘布于去年9月搭乘“联盟MS-24”飞船抵达国际空间站。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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