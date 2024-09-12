人民网北京9月12日电 （杨春燕、舒克里）今年夏天，在北京798艺术区遇见博物馆进行全球首展的“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”在社交平台上成了北京“遛娃的好去处”，科学和艺术的交融，为大小恐龙迷们带来了一场亿万年前地球生命摇篮的穿越之旅。

中国科学院古脊椎动物与人类研究所特别研究助理保罗·拉米向游客介绍“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”。遇见博物馆供图

顶着一张“老外”的面孔，却操着一口流利的普通话向参观者阐述他的策展理念、科普恐龙相关的知识，来自马来西亚的保罗·拉米是这个展览的策展人之一，今年是他在中国的第14年。

14年前，保罗第一次踏足中国。小时候在马来西亚的华文小学打下来的语言基础，帮他迅速适应了这里的生活和环境。现在的他身兼中国科学院古脊椎动物与人类研究所特别研究助理和策展人两个身份。

游客参观“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”。遇见博物馆供图

据保罗介绍，本次展览的准备工作耗时约三个月，展品汇集了500多件珍贵古生物化石，涵盖300多件罕见史前生物，其中许多是首次对公众展出。在阐释本次展览的策展理念时，保罗表示，策展团队考虑到各个年龄段的需求，针对小恐龙迷们特别设置了可触碰展品以增加互动。

小朋友们在“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”体验当“小小科学家”。遇见博物馆供图

“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”互动区域。遇见博物馆供图

“亲手触摸展品更能给他们留下长远的记忆。这次，我们还特意把很多化石和展品放在小朋友可以轻松看到的高度。”保罗说。

“对我来说，一项发现应该被展示而不是被藏起来。”保罗认为，科学家不能固步于在象牙塔里钻研，还应肩负起科普的使命，“从恐龙的灭绝中，我们可以了解到保护地球以及可持续发展的重要性。”

作为目前世界上拥有最多恐龙化石的国家，中国为保罗施展才华抱负提供了土壤，“马来西亚的古生物学家并不多，作为马来西亚人，我很自豪能够参与其中。”保罗说。

中国科学院古脊椎动物与人类研究所特别研究助理保罗·拉米向游客介绍“2亿年的地球记忆——恐龙化石特展”。遇见博物馆供图

保罗还对中国政府一贯重视科学研究表示赞赏，“可以看到，政府所提供的实验室和设备都是最新的。中国国家科学基金也一直对外国科学家开放申请，并提供研究场所和研究经费的资助。”

保罗表示，这是他策划过的规模最大的展览，“周末时，我们每天可以接待约1万名游客，这远超出了我们的预期。”

不过这并不是最令保罗自豪的成就，“最让我感到自豪的是参与到延吉恐龙化石从发现到挖掘的完整发掘工作，以及看到恐龙化石给当地带来的变化。现在，发现恐龙化石的地方已经形成了一个‘恐龙经济区’。那里建起了博物馆，还建起了恐龙主题公园。”

尽管如此，保罗并不满足于目前的成就，“未来，我希望能与视障人士一起努力，成功开一场盲文展览。”

(责编：于洋、杨牧)