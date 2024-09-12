9月11日，沙特阿拉伯投资大臣哈立德·法利赫在利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 王东震 摄

新华社利雅得9月11日电 专访：沙中未来投资合作前景光明——访沙特投资大臣哈立德·法利赫

新华社记者辛俭强 王海洲 罗晨

“中国是沙特重要的经济和商业伙伴，两国快速提升的经贸往来为双方未来的投资合作描绘了光明前景。”沙特阿拉伯投资大臣哈立德·法利赫11日在沙特首都利雅得接受新华社记者专访时说。

法利赫说，近年来，两国关系持续保持强劲快速发展势头，双方加强发展战略对接，不断深化经贸等各领域合作。2023年，沙中双边贸易额超过1000亿美元，今年上半年仍保持增长。他指出，沙中两国贸易额已相当于沙特同七国集团贸易额总和的90%。

9月11日，沙特阿拉伯投资大臣哈立德·法利赫在利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 王东震 摄

法利赫说，沙中两国在投资领域合作不断增长，期待中方对沙特进行更多投资。他说，目前，沙特在中国投资力度很大，沙特公共投资基金、沙特阿美石油公司、沙特基础工业公司以及不少私营企业都进行了高水平投资。此外，沙特和中国的一些企业还共同在第三国开展业务合作，如沙特国际电力和水务公司同中方企业在可再生能源、清洁能源和海水淡化等领域开展合作。

9月11日，沙特阿拉伯投资大臣哈立德·法利赫（左）在利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 王东震 摄

据法利赫介绍，大约有750家中国企业和公司在沙特开展业务，这一数量还在不断增加。目前，沙特正处于前所未有的大规模基础设施建设阶段，有很多合同都来自中国建筑承包和建材企业，其中包括在建的沙特新未来城等大型项目以及其他旅游设施建设项目等。

法利赫说，沙特欢迎并期待中国投资者到沙特投资，分享沙特国家投资战略和投资平台提供的总额高达3万亿美元的巨大市场机会。他说，沙特今年8月新修订了投资法，在立法和监管程序等方面对外国投资者更具吸引力，使外国投资者能同沙特本地投资人享有高度平等的待遇，拥有相同的机遇，并通过建立一套全新的综合投资机制加以保障。

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