外滩漫步欣赏城市街景，推介挪威原产三文鱼，乘船一览浦江夜色……来华进行正式访问的挪威首相斯特勒9月10日至11日到访上海。访沪期间，斯特勒表示，挪威政府鼓励企业充分利用上海提供的各类优质资源实现在华更大发展。

9月10日，在挪威海产推广活动上，斯特勒邀请现场记者品尝三文鱼。新华社记者高峰 摄

10日傍晚乘坐高铁抵达上海后，斯特勒前往东虹桥中心参加挪威海产推广活动。斯特勒说，海产品是挪威的第二大出口品类，很高兴看到挪威的海产品对中国的出口不断增长。“希望挪威企业与中国的合作伙伴进一步简化流程，缩短运输时间，让挪威的海产品更快抵达中国消费者的餐桌。”

11日下午，斯特勒在复旦大学发表演讲并与中挪两国学生交流。斯特勒回忆，自己在1995年作为挪威代表团一员首次访问中国，见证了复旦大学北欧中心的成立。在回答学生提问时，斯特勒表示，挪中两国在造船、新能源、人文交流等领域有着广阔的合作空间。

9月11日，斯特勒在复旦大学发表演讲。新华社记者高峰 摄

斯特勒介绍，挪威造船业有着悠久的历史，积累了丰富经验。“中国造船业的市场份额已占到世界总量的一半以上，而挪威企业则能够为其提供技术支持，双方优势互补可实现互利共赢。”他说。

斯特勒同时指出，中国近年来在新能源技术领域发展迅速，包括太阳能电池板、电动汽车等产品具有广泛影响力。他表示，挪方始终致力于维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，愿同中方加强绿色转型等领域务实合作。

回顾访华之行，斯特勒表示，今年是挪中建交70周年，两国已在许多重要合作领域取得长足进步，此访旨在为两国关系下一个70年寻找新的发展机遇。“希望挪中两国能充分发挥自身优势，在携手应对气候变化等全球性挑战的同时共同促进经济增长和贸易往来。”他说。

11日晚间，斯特勒结束访华离沪回国。（记者杨恺）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)